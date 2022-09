3,1 M$ pour le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné, ce jeudi 8 septembre, une dépense de 3,1 M$ dans le but de réaliser un passage faunique, piétonnier et cyclable dans le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc est actuellement non aménagé et non accessible au public. Cependant, un passage informel s’est créé avec le temps dans l’axe de la rue Perron, alors que certaines personnes traversent les voies ferrées sur un talus d’environ cinq mètres de haut, afin de joindre les deux parties du parc.

Cependant, les travaux de réalisation du Réseau express métropolitain (REM), dont l’antenne Deux-Montagnes traverse le secteur, auraient eu pour effet d’enclaver le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc puisque les voies seront désormais sécurisées par l’implantation d’une barrière infranchissable.

«Le projet d’aménagement de ce passage faunique et actif sous le talus permettra d’enraciner la nature en ville en améliorant l’accès pour la population à ces espaces verts», a déclaré un membre du comité exécutif de Montréal, Caroline Bourgeois.

«La réalisation de ce tunnel augmentera sans aucun doute la fréquentation des citoyens de l’arrondissement, qui pourront se réapproprier cet espace, mais aussi de l’ensemble de la population montréalaise », a ajouté le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis.