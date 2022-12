Tous ensemble pour la santé mentale dans l’Ouest-de-l’Île

Après le travail, il était temps de célébrer dans la bonne humeur. Nous reconnaissons Emmanuelle Morin, Carine Dahad et Fujika Bloncourt, de l'organisme Perspective communautaire en santé mentale

Après avoir organisé les deux dernières célébrations de Noël en mode virtuel en raison de la pandémie, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec des organismes en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île étaient enfin réunies en présentiel au Centre communautaire Sarto-Desnoyers de Dorval, le 16 décembre.

Plus de 300 personnes ont célébré le Noël collectif dans une ambiance festive. «L’occasion était idéale pour offrir un repas chaud à des personnes qui vivent souvent seules dans leur logement. Des cadeaux ont été offerts par nos commanditaires et, tous ensemble, nous avons passé un très beau moment», a mentionné Patrick Merrigan codirecteur de Perspective communautaire en santé mentale (PCSM).

La communauté de l’Ouest-de-l’île travaille ensemble pour faire la différence et prendre soin d’elle dans un temps pas toujours facile pour certains. Nous avons uni nos forces, nos talents et nos sourires pour réaliser ce bel événement festif. Emmanuelle Morin, codirectrice de PSCM

Enfin, Noël a pu être célébré en présentiel et la bonne humeur était au rendez-vous. Photo: Gracieuseté, PCSM

La liste des organismes en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île qui ont participé à cet événement est assez impressionnante. Outre Perspective communautaire en santé mentale, on y retrouvait le Centre Bienvenue, l’Équipe Entreprise, les ressources communautaires Omega, l’Île des Amis, AJOI, Parrainage Civique, Aplus Transition, Grands Frères et Grandes Sœurs de Montréal, Jeanne Sauvé, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, l’hôpital Lakeshore, Pact de rue et Réseau Éclaireurs.

La directrice générale de l’Équipe Entreprise, Dana Flynn, a affirmé que «la santé mentale est un enjeu de société et qu’elle touche tout le monde, tout particulièrement dans le temps des Fêtes». L’Équipe Entreprise est un organisme de Dorval qui offre des activités en cuisine pour les adultes.

Pour Emmanuelle Morin, codirectrice de PCSM, il est important que les gens prennent soin d’eux. «Il n’y a pas de pilule magique. Pour vivre en équilibre avec soi-même, il faut trouver le temps de prendre une marche, de faire du yoga, de bien manger, de rencontrer les gens que nous aimons. La santé mentale doit dorénavant être vue avec une pensée positive.»

Hommage au maire de Pierrefonds-Roxboro

Les organismes impliqués à l’organisation du Noël collectif de la santé mentale ont tenu à souligner le soutien continu du maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitios Jim Beiss.

«Le maire Beiss est partout dans la communauté. Il répond toujours présent lorsque nous avons besoin de lui et la santé mentale est importante pour lui. Nous voulions lui souligner notre gratitude», a souligné Emmanuelle Morin. Il a reçu en cadeau un chandail de hockey de son équipe favorite: les Maple Leafs de Toronto.

Le maire de Pierrefonds-Roxboro, Demetrios Jim Beiss, a reçu un hommage lors de la journée: un chandail des Maple Leafs de Toronto. Photo: Gracieuseté, PCSM