Pierrefonds-Roxboro: l’Orchestre métropolitain lancera la saison culturelle hivernale

L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro lance sa programmation hiver-printemps en grande pompe en mettant à l’affiche l’Orchestre métropolitain, le jeudi 26 janvier, à 19h30, à l’église Sainte-Suzanne, 9501, boulevard Gouin Ouest.

Lors de ce premier événement du calendrier culturel, le flutiste réputé Emmanuel Pahud interprétera le Concerto pour flute de Dalbavie. Le chef d’orchestre invité, Victorien Vanoosten, dirigera l’ensemble des musiciens de l’Orchestre métropolitain.

Pour apprécier pleinement le concert, l’Arrondissement convie l’auditoire à une conférence préparatoire. Au programme: écoute d’extraits commentés des œuvres, présentation du soliste et du chef d’orchestre. Aucune connaissance musicale n’est requise et le rendez-vous est fixé au mercredi 18 janvier, de 13h30 à 15h30 ou de 19h à 21h.

Pour s’inscrire ou réserver des billets pour le spectacle, il suffit de visiter la billetterie en ligne ou de téléphoner au 514 702-1812.

Plusieurs activités et conférences

«Cette nouvelle programmation de la culture et des bibliothèques nous fera voyager pour passer d’une frontière artistique à l’autre, au rythme de spectacles, de performances, de rencontres et d’activités interactives. De 0 à 110 ans, chacune et chacun y trouvera son compte », souligne le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis.

Dix spectacles figurent au calendrier culturel: musique classique, jazz et chanson française en passant par la musique du monde et le flamenco nuevo baroque. À cela s’ajoutent les populaires Sorties en famille où la chanson, le théâtre et le jeu clownesque sont à l’honneur.

Rita Tabbakh sera à l’affiche le 8 avril. Photo: Gracieuseté, Arrondissement de Pierrfonds-Roxboro

Pour leur part, les bibliothèques de Pierrefonds et William-G.-Boll vous accueilleront lors d’une série d’activités qui plairont aux résidents de tous âges: Heure du conte pour les tout petits, club de lecture, atelier de jeux de société, fabricathèque et ciné-club de Pierrefonds-Roxboro. Au total, une centaine d’événements seront à l’affiche.

Il faut réserver sa place pour profiter des activités gratuites en bibliothèque.

Spécial relâche scolaire

Pendant la semaine de relâche, du 27 février au 10 mars, les enfants de 5 à 12 ans sont invités à profiter gratuitement d’une multitude d’activités comme le bricolage, le cinéma, l’heure du conte, l’atelier de cuisine et les marionnettes.

Consultez la programmation complète qui est maintenant disponible en ligne sur le site web de l’arrondissement, où il est également possible de la télécharger en format pdf.