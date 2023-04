La chasse aux trésors communautaire de retour à Dorval

La Cité de Dorval tiendra de nouveau sa fameuse chasse aux trésors communautaire le 6 mai prochain, dès 9h, et ce, peu importe la météo.

La traditionnelle chasse aux trésors communautaire consiste à promouvoir la réutilisation et le recyclage des objets ménagers qui sont toujours fonctionnel et qui pourraient être utiles à d’autres usagers. Le 6 mai, la Cité encourage donc ses résidents à déposer leurs objets non désirés sur le bord de la rue dès 9h, pour que d’autres citoyens puisse venir les ramasser.

Tout objet pourra être déposé puisque cette «vente-débarras» ne nécessitera pas de permis. En revanche, ce sont des objets qui devront être donnés et qui ne pourront avoir aucune étiquette de prix.

Pour prendre part à cet événement, les citoyens de Dorval sont invités à s’inscrire d’ici le dimanche 30 avril. Ils devront indiquer leur adresse, ce qui permettra à la Cité de produire une carte virtuelle des résidences participantes.

Pour plus d’informations, visitez ville.dorval.qc.ca.