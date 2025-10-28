Conseils de sécurité pour un Halloween sans danger

Alors que l’Halloween approche à grands pas, les familles de l’Ouest-de-l’Île se préparent à une soirée de festivités et de collecte de friandises. Cependant, la sécurité doit rester une priorité pour garantir une expérience agréable et sans danger pour tous. Voici quelques recommandations essentielles pour assurer la sécurité des enfants lors de cette soirée tant attendue.

Visibilité et sécurité sur les routes

Pour que les enfants soient bien visibles dans l’obscurité, il est conseillé de porter des vêtements munis de bandes réfléchissantes. Cela permet aux automobilistes de les repérer facilement, réduisant ainsi le risque d’accidents. De plus, l’utilisation d’une lampe de poche est fortement recommandée pour éclairer le chemin et signaler sa présence aux autres usagers de la route.

Il est également crucial que les enfants ne sortent jamais seuls. Se déplacer en groupe ou être accompagné d’un adulte est une mesure de sécurité essentielle. Avant de partir, il est important de convenir avec les parents d’un trajet précis et de l’heure de retour, afin de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Précautions lors de la collecte de friandises

Lors de la collecte de friandises, il est conseillé de sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et d’attendre à l’extérieur des maisons. Cela permet de rester en sécurité tout en profitant de la soirée. Pour éviter les traversées de rue inutiles, il est préférable de parcourir un seul côté de la rue à la fois. Les intersections doivent être traversées avec prudence, en respectant la signalisation routière.

Il est également important de rappeler aux enfants de ne jamais approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission explicite de leurs parents. Cette règle simple peut prévenir des situations potentiellement dangereuses.

Vérification des friandises

Une fois la collecte terminée, il est essentiel de vérifier toutes les friandises reçues avant de les consommer. Les parents doivent s’assurer que les bonbons sont sûrs à manger, en vérifiant leur emballage et leur état. Cette précaution permet d’éviter les risques liés à la consommation de produits potentiellement dangereux.

En suivant ces conseils de sécurité, les familles peuvent profiter pleinement de l’Halloween tout en assurant la sécurité de leurs enfants.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.