John Belvedere élu maire de Pointe-Claire

Le nouveau conseil municipal de Pointe-Claire a été élu, avec John Belvedere à sa tête en tant que maire. Il s’agit d’un retour pour M. Belvedere, qui avait été élu en 2017 avant d’être remplacé par Tim Thomas en 2021.

Les conseillers municipaux qui rejoignent M. Belvedere sont Claudine Demers pour le District 1, Ludovic Matthews pour le District 2, Kelly Thorstad-Cullen pour le District 3, et Andrew Swidzinski pour le District 4. Cynthia Homan, Bruno Tremblay, Eric Stork et Mike Potvin complètent l’équipe en tant que représentants des Districts 5 à 8 respectivement.

Le taux de participation pour l’élection du maire a atteint 43,21 %, avec 128 votes rejetés. Pour les conseillers municipaux, les taux de participation ont varié entre 31,37% et 53,18% selon les districts.

Les résultats des bureaux de vote pour les jeunes électeurs seront annoncés dans les prochains jours, encourageant ainsi la participation civique dès le plus jeune âge. Les citoyens sont invités à rester informés des développements à venir.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.