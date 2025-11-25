Les trousses cognitives s’étendent dans les bibliothèques de banlieue

La Ville de Pointe-Claire, en collaboration avec le regroupement des Bibliothèques de Banlieues de l’Île de Montréal, élargit l’accès à ses trousses cognitives bilingues. Ces trousses, spécialement conçues pour les adultes vivant avec des troubles cognitifs, seront désormais disponibles dans plus d’une douzaine de bibliothèques de l’Île de Montréal.

Cette initiative vise à offrir un soutien précieux aux personnes concernées et à leurs proches aidants.

Le projet des trousses cognitives a vu le jour en 2022 à la Bibliothèque publique de Pointe-Claire – Centrale. Initialement, cinq trousses bilingues ont été mises à disposition pour stimuler les facultés des adultes vivant avec des troubles cognitifs. Depuis cette semaine, elles sont disponibles dans une douzaine de bibliothèques à travers l’île de Montréal.

Ces trousses ont été développées grâce à une collaboration entre la Ville de Pointe-Claire et l’organisme Alzheimer Groupe inc. (AGI). Présentées dans des sacs facilement transportables, elles contiennent divers objets et documents permettant de pratiquer une série d’activités variées, telles que des livres, des images, des plaques sensorielles, des instruments de musique et des fiches d’exercices.

Les trousses cognitives sont disponibles pour des prêts de quatre semaines et peuvent être demandées au comptoir de prêt à la Bibliothèque centrale de Pointe-Claire. Elles peuvent également être réservées en ligne via le portail de la Bibliothèque, en recherchant le mot «trousses».

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.