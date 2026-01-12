Consultation publique pour l’aménagement du parc Tudor à Pointe-Claire

La Ville de Pointe-Claire lance une consultation publique en ligne pour recueillir les avis des citoyens sur l’aménagement des aires de jeux du parc Tudor. Cette initiative vise à créer un espace ludique et sécuritaire pour les jeunes, en tenant compte des besoins des familles locales.

Les résidents sont invités à partager leurs idées sur la thématique du parc, l’aménagement des espaces et les types de structures de jeux à intégrer.

Le parc Tudor, situé dans le district 3 – Valois, est composé de deux espaces distincts destinés aux enfants. Une aire est réservée aux tout-petits âgés de 18 mois à 5 ans, tandis que l’autre est conçue pour les enfants de 5 à 12 ans. Les modules de jeux actuels, installés autour des années 2000, nécessitent une mise à jour pour mieux répondre aux attentes des familles et aux normes de sécurité actuelles.

Les citoyens de Pointe-Claire ont jusqu’au 4 février, 23 h, pour participer à cette consultation en ligne. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur la plateforme Pointe-Claire vous consulte où ils pourront exprimer leurs préférences et suggestions.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.