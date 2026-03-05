Senneville lance un comité pour les aînés

Le Village de Senneville a récemment annoncé la formation d’un comité de pilotage dans le cadre de l’initiative «Municipalité amie des aînés» (MADA). Ce comité a pour mission de développer un plan d’action visant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées de la communauté.

La confirmation des membres du comité a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 24 février 2026. Ceux-ci devront recommander une politique MADA et son plan d’action au conseil municipal. De plus, le comité devra mettre en place des mécanismes pour assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’action.

Le Village de Senneville lance également une consultation publique. Les personnes intéressées à participer à la consultation peuvent contacter la coordonnatrice des loisirs.

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