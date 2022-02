Artistes recherchés pour créer une œuvre dans le parc Outremont

L’Arrondissement d’Outremont a lancé un appel pour les artistes visuels professionnels montréalais pour la soumission d’un projet d’œuvre d’art temporaire sur le thème de l’art et de la nature qui sera installée dans le parc Outremont. L’œuvre devra s’inspirer d’un poème écrit à la mémoire d’arbres centenaires qui ne sont plus.

Avec cette initiative citoyenne, les habitants d’Outremont veulent rendre hommage aux arbres centenaires qui ont été coupés pendant la session d’abattage. L’œuvre sélectionnée se situera sur ou près d’une souche du parc Outremont, en attendant qu’un nouvel arbre soit planté.

L’œuvre, qui sera présente pendant au moins cinq mois, devra s’inspirer d’un poème écrit par une citoyenne de l’arrondissement, Judit Kenyeres, L’arbre Flamenco. Avec la métaphore d’un danseur de Flamenco, ce texte salue l’un de ces arbres qui ont vu passer les années, dont voici un extrait :

« Mon Cher, le plus Gracieux,

Élégant des arbres,

Chaque jour, je viens admirer ta pose majestueuse,

Et je me demande quelle mélodie te bouge ? »

L’œuvre devrait être installée en mai 2022 et retirée en novembre de la même année. Étant placée à l’extérieur, elle devra être assez solide pour pouvoir résister aux intempéries, et ne devra pas être alimentée électriquement.

Les artistes ont jusqu’au 7 mars pour présenter leur projet, le créateur sélectionné recevra un cachet de 3 500 $.