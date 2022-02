Festival de Casteliers 2022: les pays de l’Amérique du Nord à l’honneur

Fondé en 2005, Casteliers promeut la diffusion du théâtre de marionnettes en Amérique du Nord. Chaque année, l’organisme, situé à Outremont, organise un festival qui présente des œuvres de divers pays. Pour cette 17e édition, qui aura lieu du 2 au 6 mars au Théâtre Outremont, ce sont les pays d’Amérique du Nord qui sont à l’honneur.

Pour cette nouvelle édition du Festival de Casteliers, le Théâtre Outremont accueillera onze spectacles venus du Québec, du Mexique, des États-Unis et du Nunavut.

Le Mexique ouvrira le bal avec le spectacle ¡Burros! qui aura lieu sur le parvis et à l’intérieur de l’église Saint-Viateur, dont la forme s’inspire d’un carnaval. Suivra ensuite l’ouverture du festival au Théâtre Outremont avec une œuvre montréalaise du Quatuor Bozzini et de Marcelle Hudon, intitulée Innamorati, un spectacle qui mêlera marionnettes et ombres.

Pendant ces cinq jours de festival, plusieurs spectacles aborderont des thématiques diverses en empruntant des formes variées. Le spectacle Concert anatomique, venu de New York et créé par Lone Wolfe Tribe, fera appel à l’art de la danse, tandis que Mi’ño Teatro de Sombras racontera une histoire en français et langue autochtone sur la culture du maïs, avec le spectacle La sœur la plus grande du monde.

Parallèlement, le parcours-exposition Marionnettes en vitrines! a lieu dans une trentaine de commerces d’Outremont jusqu’au 6 mars, qui exposent des marionnettes, masques et autres œuvres d’art. La galerie d’Outremont présente de son côté les œuvres du photographe Richard Termine, sur le théâtre de marionnettes contemporain aux États-Unis.

Plusieurs autres activités sont également prévues pendant toute la durée du festival.