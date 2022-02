À découvrir: l’expo «Senimikwaldamw8gan – Mémoire de pierre»

Comment faire dialoguer ses identités multiples? Comment créer des ponts entre le passé et l’avenir? Comment réconcilier la tradition et la modernité? L’artiste d’origine w8banaki et québécoise Mélanie O’Bomsawin explore ces grandes questions dans son exposition Senimikwaldamw8gan – Mémoire de pierre.

En partant d’une démarche personnelle qui rend hommage à ses deux grands-pères et à leurs territoires, l’artiste multidisciplinaire propose une précieuse réflexion sur la mémoire, la filiation et la transmission.

Dans un parcours astucieusement réfléchi, elle présente d’abord des objets recueillis soigneusement dans la nature, dont 27 pierres, porteuses de mémoire et de sagesse dans plusieurs communautés autochtones. Peu à peu, des œuvres multimédias sont incorporées à l’ensemble, comme la vidéo et l’impression 3D.

Résultat: Senimikwaldamw8gan – Mémoire de pierre est une installation d’un puissant symbolisme qui fait formidablement cohabiter nature et technologie.

L’exposition Senimikwaldamw8gan – Mémoire de pierre est présentée jusqu’au 5 mars à la galerie OBORO.