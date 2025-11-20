Consternation pour la piste cyclable de l’avenue Lajoie à Outremont

Plusieurs internautes s’inquiètent du «démantèlement» annoncé de la piste cyclable sur l’avenue Lajoie, dans Outremont. Or, selon l’arrondissement, il n’en est rien. Explications.

L’avenue Lajoie est une voie partagée pour cyclistes et voitures sur la majorité de sa longueur. On tronçon de 200 mètres compte toutefois une bande cyclable unidirectionnelle sur le côté sud.

Les documents adoptés mardi par le conseil d’arrondissement semblent dire que cette bande cyclable sera retirée pour avoir simplement une rue partagée dans les deux directions. Ce qui a fait bondir plusieurs observateurs, y compris le commentateur radio et ex-élu Luc Ferrandez.

«Il semblerait que la décision a été prise de démanteler la piste cyclable sur L’avenue Lajoie. […] La dernière fois que l’arrondissement d’Outrmont a essayé de retirer une piste cyclable ça a soulevé un tollé», a-t-il rappelé sur les ondes du 98.5 en entamant une analyse sur les conflits entre les cyclistes et les grosses voitures de la communauté hassidique.

La cheffe intérimaire de Projet Montréal, Ericka Alneus, s’est aussi prononcée sur Facebook.

«Je suis surprise et inquiète de cette décision de la mairesse d’Outremont de retirer temporairement la piste cyclable de la rue Lajoie. Les cyclistes utilisent les pistes cyclables toute l’année, pas juste l’été.»

La piste cyclable va rester

Mme Alneus a au moins souligné que la décision prise mardi est de nature temporaire. C’est que la bande cyclable du côté sud ne sera pas du tout démantelée.

«Avant l’an dernier, la bande cyclable n’était pas déneigée et cette partie de l’avenue Lajoie devenait une rue partagée avec stationnement, comme le reste de la rue», explique la nouvelle mairesse d’arrondissement Caroline Braun. «L’hiver dernier on a tenté un projet pilote où on maintenait la bande cyclable. On a simplement décidé de ne pas répéter ce projet pilote.»

Une lecture plus attentive de la documentation de l’arrondissement montre que la modification proposée s’applique uniquement du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026.

La bande cyclable de ce petit tronçon restera donc là où elle se trouve et sera accessible comme d’habitude en été.

Un axe cyclable appelé à croître

Mme Braun rappelle que le plan de mobilité adopté par le conseil d’arrondissement cet été – un conseil déjà contrôlé par son parti à l’époque – prévoit un aménagement cyclable bien plus ambitieux pour l’avenue Lajoie. Elle compte toujours suivre les mesures proposées dans ce plan, affirme-t-elle.

L’avenue Lajoie sera donc transformée en rue unidirectionnelle pour les voitures. Cette modification permettra à l’arrondissement d’installer des bandes cyclables sécurisées sur les deux côtés de la rue.

Mardi, lors de la réunion du conseil d’arrondissement, Mme Braun a toutefois indiqué que l’arrondissement priorisera le réaménagement de l’avenue Bloomfield pour 2026. Aucune date n’a encore été déterminée pour le réaménagement de l’avenue Lajoie.