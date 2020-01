Prelco, entreprise spécialisée dans les solutions verrières et installée à Pointe-aux-Trembles a reçu un prêt à taux avantageux de la part du gouvernement de Québec, via le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et Investissement Québec.

Les plus de 5 M$ de la part de Québec viennent soutenir l’investissement de 12 millions de dollars de l’entreprise de verre Prelco, pour l’agrandissement de ses locaux et l’installation d’une ligne de production automatisée.

Dominic Lavoie, président directeur général annonce que l’investissement de 12 millions de dollars permettra à terme de créer 15 à 16 emplois, sur l’année». Concernant le chiffre d’affaires, le PDG prévoit une augmentation de 20 à 30%.

«Cette ligne de production automatique permet de sécuriser le travail, les employés supervisent les machines et auront moins de manipulations dangereuses à faire», ajoute-t-il.

«Pour la vitalité économique de l’est de Montréal»

Ce sont 2,6 M$ qui sont ainsi injectés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et la même somme par Investissement Québec.

Pour Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, «c’est un geste concret que nous posons pour la vitalité économique de l’est de Montréal et pour la circonscription de Pointe-aux-Trembles».

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional souligne la volonté de Québec de «créer un environnement propice à l’investissement et au développement des entreprises».

En 2018, le MEI et Investissement Québec, qui offre du financement aux PME et grosses entreprises, est venue en aide à trois autres entreprises manufacturières de l’est de Montréal à hauteur de 4,9M$. Il s’agit d’Aliments Rustica (Anjou), Chocolats Vadeboncoeur (Anjou) et Tripar (Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles).