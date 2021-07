Vieux-Pointe-aux-Trembles : un commerce ferme après 50 ans

Le commerce A et R fourniture, spécialisé en vente et réparation d’électroménagers, a fermé ses portes après 50ans d’activités.

Le propriétaire, Marc-André Collins, avait annoncé récemment sur sa page Facebook que le commerce situé dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles fermerait quelques jours plus tard.

Dans son message, il rappelle que son beau-père Jean-Guy Routhier a fondé A et R fourniture en 1970. «Cette entreprise m’a permis de grandir et de devenir en partie ce que je suis. […] La famille Routhier – Collins est fière et elle vous remercie pour les 50 années de fidélité.»

Les raisons de la fermeture n’ont pas été évoquées dans le message. M. Collins n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

En septembre 2020, la Société de développement Angus a annoncé avoir acquis six immeubles de la rue Notre-Dame afin de mener un projet de revitalisation résidentielle et commerciale. Celui du A et R fourniture est du nombre.