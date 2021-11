Un second mandat à la mairie de RDP-PAT pour Caroline Bourgeois

La candidate de Projet Montréal, Caroline Bourgeois, remporte un second mandat à la mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Selon les résultats préliminaires, celle qui est également responsable de la sécurité publique au comité exécutif et responsable de l’est de Montréal a remporté la mairie avec 49,9 % des voix. Elle devance son opposante d’Ensemble Montréal, Lyne Laperrière, qui a obtenu 45,3% des voix. Charles Sounan, candidat de Mouvement Montréal, a pour sa part obtenu 4,8% des votes.

«Quand on est élu, c’est une grande joie. D’être réélue, je suis extrêmement reconnaissante envers les citoyens de RDP-PAT, c’est de dire oui on est avec vous, on a apprécié le travail que vous avez fait», affirme Caroline Bourgeois, rejointe par téléphone à l’Olympia.

Au moment de l’appel, les résultats la formation du conseil n’était pas encore confirmée. Mme Bourgeois salue toutefois la réélection de la cheffe de Montréal, Valérie Plante, à la mairie de Montréal. « Les Montréalais ont donné un mandat très fort à la mairesse Plante. (…) Je l’ai souvent dit, dans le même esprit que la mairesse Plante : lorsqu’on prend des décisions, ce n’est pas à court terme, c’est afin de permettre une meilleure qualité autant pour les citoyens que pour les générations futures. »

Pour les 100 premiers jours de son mandat, Mme Bourgeois affirme qu’elle aura comme priorité d’exécuter les travaux au parc de la traversée à Pointe-aux-Trembles.Compléter le plan d’action en prévention de la délinquance avec les partenaires pour la sécurité dans l’arrondissement sera aussi à l’agenda.Par ailleurs, la mairesse compte travailler dès cette semaine au budget 2022.

En 2018, Mme Bourgeois avait gagné son premier mandat lors d’une élection partielle avec 47,99 % du vote, avec moins de 400 voix d’avance sur son adversaire Manuel Guedes, d’Ensemble Montréal. Elle succédait alors à Chantal Rouleau de l’Équipe Coderre (aujourd’hui Ensemble Montréal), qui avait été mairesse d’arrondissement depuis 2010.

Défaite de Lyne Laperrière

Dans une déclaration écrite, Mme Laperrière indique qu’elle souhaite féliciter ses collègues d’Ensemble Montréal élus ce soir.

« J’ai mené une très belle campagne électorale. C’est sûr que nous aurions aimé des résultats différents, mais c’est la démocratie qui a parlé. Je vais continuer à suivre attentivement les séances du conseil d’arrondissement et j’espère sincèrement que la future administration va finalement accélérer le développement de l’est de Montréal ».

D’autres détails suivront.