Incendie dans un immeuble à logements de Montréal-Est

Un immeuble à logements dans l’arrondissement de Montréal-Est est passé aux flammes dimanche matin. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique que des résidents ont dû être évacués, mais qu’aucune personne n’a été blessée.

Un appel a été fait au 911 vers 8h00 dimanche concernant un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble de huit logements situé sur l’avenue Dubé, près de la rue Dorchester.

Selon le SPVM, les flammes auraient pris naissance dans le sous-sol de l’immeuble. Les résidents de l’immeuble ont dû être évacués. D’importants dommages ont été constatés par la suite dans le bâtiment.

Pour l’instant, la cause de l’incendie est inconnue. Pour cette raison, les enquêteurs de la section des incendies criminels du SPVM ont pris le dossier en charge après que des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal aient éteint l’incendie. Ils «tenteront d’en comprendre les causes et circonstances», indique Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Le SPVM n’est pas encore en mesure de déterminer s’il s’agit d’un incendie de nature criminelle ou non.