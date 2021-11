Des majorités minuscules dans plusieurs arrondissements

La semaine s’amorce après un weekend électoral au Québec. Si, dans la métropole, Projet Montréal et sa cheffe, Valérie Plante, sont restés aux commandes, certains arrondissements ont changé de mains, parfois avec des résultats qui donnent une toute petite majorité de voix au gagnant.

Pour les mairies d’arrondissement, voici le nouveau portrait des résultats lundi:

Des recomptages à prévoir?

Dans plusieurs arrondissements, les résultats des élections sont si serrés pour des maires.sses et des conseillers que des majorités sont acquises avec moins de 200 voix. Dans certains arrondissements, même, le nombre de bulletins rejetés est plus élevé que l’écart entre le vainqueur et le second.

Interrogée par Métro lors d’un point de presse alors qu’elle faisait le point sur sa victoire, Valérie Plante n’a pas exclu la possibilité d’un recompte dans certains districts, même si elle souhaite «laisser les boîtes se vider».

Aujourd’hui, on va avoir vraiment un résultat clair. Mais oui, on pourrait, c’est sur la table, évaluer certains recomptages si nécessaire pour en avoir le cœur net. Je pense que c’est important, d’un côté comme de l’autre. J’imagine que de l’autre côté il pourrait y avoir aussi des demandes de recomptage. Valérie Plante

Actuellement, aucune des luttes serrées qui ont eu lieu à Montréal ne se qualifie pour un recomptage judiciaire sur la base du court écart entre les candidats. La loi établit qu’un recomptage peut être demandé si l’écart est plus petit qu’un millième du nombre de voix exprimées pour le poste en question. Par exemple, si 10 000 votes ont été enregistrés pour le poste de maire dans un arrondissement, un dépouillement judiciaire des résultats peut être demandé par le candidat arrivé en deuxième si la majorité obtenue par le vainqueur est de 10 votes ou moins.

Par contre, la loi électorale du Québec stipule que «toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur ou que le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes».

Ainsi, c’est l’enjeu des bulletins de vote rejetés qui pourrait mener à un recomptage dans plusieurs arrondissements qui présentent un nombre important de bulletins rejetés. C’est le cas de l’arrondissement CDN-NDG, où 586 bulletins de vote ont été rejetés. Dans Outremont, où la lutte est la plus serrée (23 voix en faveur de Projet Montréal), 299 bulletins ont été rejetés. Du côté de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, c’est 1098 bulletins qui ont été rejetés.

Un ou une candidate pourrait faire une demande de dépouillement – dans les 4 jours qui suivent le recensement des votes – auprès un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située la circonscription où s’est tenue l’élection. Par la suite, le dépouillement doit commencer dans les quatre jours de la présentation de la requête et il doit se faire le plus rapidement possible. En cas d’égalité, une nouvelle élection doit avoir lieu.

Au moment d’écrire ces lignes, le parti Ensemble Montréal n’a pas indiqué à Métro s’il souhaite entamer un processus de recompte judiciaire des voix.

Les luttes chaudes de Montréal

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grace

Mairie

Gracia Kasoki Katahwa

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Candidat défait

Lionel Perez

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

83 voix / 586 bulletins rejetés

District Loyola

Conseillère de la Ville

Despina Sourias

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Candidat défait

Gabriel Retta

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

97 voix / 126 bulletins rejetés

L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève

District Pierre-Foretier

Conseillère d’arrondissement

Danielle Myrand

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Maxime Deshaies

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

192 voix / 50 bulletins rejetés

District Denis-Benjamin-Viger

Conseiller d’arrondissement

Alain Wilson

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Stephanie Soussamian

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

102 voix / 38 bulletins rejetés

District Sainte-Geneviève

Conseillère d’arrondissement

Suzanne Marceau

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Fadima Touré-Diallo

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

46 voix

Mercier Hochelaga- Maisonneuve

District Tétreaultville

Conseiller de la Ville

Julien Hénault-Ratelle

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Suzie Miron

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

50 voix

Outremont

Mairie

Laurent Desbois

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Philipe Tomlinson

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

23 voix

District Robert-Bourassa

Conseillère d’arrondissement

Marie Potvin

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Jill Lance

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

70 voix

District Jeanne-Sauvé

Conseillère d’arrondissement

Caroline Braun

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Fanny Magini

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

135 voix

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Mairie

Caroline Bourgeois

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Candidat défait

Lyne Laperrière

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

306 voix / 1098 bulletins rejetés

District La Pointe-aux-Prairies

Conseiller de la Ville

Lisa Christensen

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

26 voix / 308 bulletins rejetés

District La Pointe-aux-Prairies

Conseillère d’arrondissement

Daphney Colin

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Candidat défait

Vincent Girard

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

124 voix / 283 bulletins rejetés

Ville-Marie

District Peter-McGill

Conseiller de la Ville

Serge Sasseville

Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre

Candidat défait

Daniel Tran

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante