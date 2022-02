Jeux olympiques: Pascal Dion savoure sa médaille d’or

Le patineur de vitesse Pascal Dion a décroché l’or aux côtés de ses coéquipiers de l’équipe canadienne mercredi, lors du relais 5000 mètres sur courte piste des Jeux olympiques de Pékin. Une grande fierté pour l’athlète issu du Club de Patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles.

«Je suis vraiment content. Toute l’équipe, on est fou de joie», s’est exclamé Pascal Dion, joint à Pékin au lendemain de la course et quelques moments seulement après la remise des médailles.

La patineur originaire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est monté sur la plus haute marche du podium aux côtés de ses coéquipiers Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, Maxime Laoun et Charles Hamelin, pour qui le relais était d’ailleurs la dernière épreuve olympique en carrière.

Malgré la pression, l’équipe a pu «bien performer au moment qui comptait vraiment», selon Dion. Les athlètes ont ainsi pu mener à bien la stratégie prévue: rester calmes au début, être bien positionnés, puis «garder notre énergie pour finir plus rapidement», dans une course «sans erreur», raconte le patineur.

«Quand Jordan a poussé Steven, on savait déjà que c’était fini», raconte celui qui avait remporté le bronze au relais 5000 mètres lors des Jeux de Pyeongchang en 2018.

«Ça faisait du bien de prouver qu’on était la meilleure équipe aux Jeux», lance l’athlète.

Un court repos avant la reprise

Pascal Dion s’est par ailleurs classé 6e au relais en équipe mixte, 12e au 1000 mètres hommes et 18e au 1500 mètres hommes.

Des performances qui ne déçoivent pas l’athlète, qui souligne avoir eu «une excellente saison».

«J’ai eu quelques malchances. Dans mon 1000 mètres […], je suis tombé en essayant d’effectuer un dépassement. Il s’est passé quelques petites choses, mais je suis vraiment fier de comment j’ai coursé, même si je n’ai pas gagné de médailles individuelles.»

Ses épreuves étant terminées, Pascal Dion compte bien profiter de ses derniers jours à Pékin et «passer du bon temps» avec ses coéquipiers. «C’est vraiment le fun. On a quatre jours pour regarder les épreuves et aller à la cérémonie de clôture.»

Son repos sera toutefois de courte durée: il doit «retourner au travail» sous peu, en prévision des Championnats du monde courte piste qui se tiendront à Montréal du 18 au 20 mars.