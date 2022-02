Un théâtre musical en hommage à Clémence Desrochers

Le Théâtre de l’œil ouvert (TOO) a récemment entamé la tournée d’une pièce de théâtre musical inspirée par la vie et l’oeuvre de l’artiste Clémence Desrochers, et qui sera présentée dans une vingtaine de villes québécoises d’ici la fin de l’année.

L’idée de la pièce Clémence a commencé à germer en 2019. La Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles tenait une exposition sur l’œuvre de Clémence Desrochers et avait sollicité le TOO pour faire une soirée de lecture ou de chansons de l’artiste dans le cadre de l’événement, relate Jade Bruneau, codirectrice artistique.

Cette dernière avait alors communiqué avec Clémence Desrochers, qui lui avait envoyé l’entièreté de son œuvre.

«Je connaissais Clémence, mais je ne la connaissais pas vraiment, dans le fond. En épluchant son œuvre, je me suis dit: ça ne pourra pas être juste une soirée de chansons. Ça sera notre prochain projet de création.»

De fil en aiguille, les artistes du TOO ont «tricoté» une pièce autour des textes originaux de Laurence Régnier et de Clémence Desrochers, un hommage à cette artiste, aujourd’hui âgée de 88 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois, notamment comme actrice, écrivaine, chanteuse et humoriste.

Hommage aux femmes

Si l’œuvre est un hommage à Clémence Desrochers, il s’agit aussi d’un «prétexte», selon Jade, pour rendre hommage aux femmes, «à toutes celles qui sont venues avant nous et à celles qui viendront après».

«C’est ça un peu que faisait Clémence dans le fond. Avec beaucoup de simplicité, elle parlait des femmes: les femmes ordinaires, à la maison, carriéristes, homosexuelles, de toutes les femmes. Il y avait quelque chose là-dedans qui était vraiment touchant.»

Deux ans d’attente

Une première présentation de Clémence a eu lieu en décembre 2021 à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, où le TOO est en résidence. Mme Bruneau soutient que l’équipe était heureuse de finalement monter sur les planches et de lancer sa tournée québécoise le 22 février, alors qu’elle a été mise sur pause en 2020 en raison de la pandémie.

«On est soulagé deux ans plus tard, le spectacle est aussi pertinent, sinon même plus. À l’issue de la pandémie, on a besoin de douceur, de beau, de projets guérisseurs, et celui-là, ça en est un.»

Trois artistes portent la pièce sur scène: Jade Bruneau, qui assure aussi la mise en scène, interprète à la fois Clémence, les personnages de Clémence ainsi qu’elle-même. Le codirecteur artistique du TOO, Simon Fréchette-Daoust, interprète plusieurs personnalités, hommes et femmes, ayant connu Mme Desrochers, à l’aide de témoignages de ces derniers. Le tout sera mis en musique par le pianiste Marc-André Perron.

Pour plus d’information, consulter le site web du TOO.