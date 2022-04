Art et nettoyage des berges pour combattre l’écoanxiété

Les citoyens de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pourront s’immerger dans un projet multidisciplinaire alliant nettoyage des berges, ateliers artistiques et exposition sur l’eau au cours des prochains moins. Une initiative visant à conscientiser la population aux enjeux écologiques entourant l’eau, mais aussi à calmer l’écoanxiété par le passage à l’action.

Divisé en plusieurs volets, le projet artistiques du natif de Rivière-des-Prairies Alex Côté et de Mathieu-Philippe Perras, codirecteurs artistiques de l’OBNL L’Idylle|arts vivants, a comme point d’ancrage la relation de l’homme avec l’eau.

Les artistes, qui présenteront en juillet une exposition sur la thématique de l’eau, WATER.sync, à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, souhaitaient cependant aller plus loin dans leur démarche en invitant les citoyens à passer à l’action.

Deux grandes activités de nettoyages des berges seront ainsi organisées le 21 mai à Pointe-aux-Trembles et le 16 septembre à Rivière-des-Prairies. Les déchets amassés trouveront ensuite une deuxième vie; ils serviront à créer des œuvres d’art lors d’ateliers que les artistes offriront dans des écoles primaires de Pointe-aux-Trembles en juin et aux citoyens durant l’été. La tenue éventuelle d’ateliers à RDP reste à confirmer.

«Je pense qu’il y a un beau message. C’est non seulement de transformer ces déchets en œuvres d’art, mais aussi la transformation de notre prise de conscience, de ce qu’on peut faire comme jeunesse, comme population mondiale», soutient M. Perras.

Cette démarche est d’ailleurs inspirée de l’œuvre Plastic.Medusa d’Alex Côté, une immense méduse créée à partir de milliers de débris est en exposition à l’aquarium de Québec. Les déchets avaient été récoltés par des jeunes lors d’une corvée de nettoyage des berges du Saint-Laurent réalise en collaboration avec Organisation bleue, qui sera également partenaire du projet de nettoyage des berges à RDP-PAT.

Sensibilisation et gestion de l’écoanxiété

Anne-Marie Asselin, biologiste marine et directrice générale de l’Organisation, explique que «la pollution est continuelle, et revient chaque année». Les bouteilles de plastique, contenants et ustensiles de restauration ainsi que produits d’hygiène personnelle seraient d’ailleurs parmi les rebuts retrouvés le plus fréquemment le long des berges.

«Près de 80% de la pollution qu’on retrouvedans les océans est en provenance des fleuves et rivières à l’intérieur des continents. Notre position géographique au Québec est extrêmement importante quant à la pollution globale à l’échelle océanique», ajoute Mme Asselin.

Si ces constats peuvent être effarants, la biologiste marine observe que les activités de nettoyage des berges sont des «outils de sensibilisation puissants» permettant de modifier les mœurs des participants. De plus, passer à l’action offre en quelque sorte un remède pour contrer l’écoanxiété, qui touche plusieurs jeunes.

«Être dans l’action, c’est un lien direct avec la prise de conscience. […] Ça va faire un bien énorme pour les communautés, de nettoyer», renchérit M. Perras.

WATER.Sync

Toute cette démarche a été développée dans le cadre de l’exposition WATER.sync de L’Idylle|arts vivants, qui sera présentée à la Maison de la Culture du 23 juillet au 25 septembre.

Le projet a déjà été présentée en Europe, en Martinique et à Montréal, et met en lumière la relation des hommes avec l’eau sous différents angles, que ce soit plus «beau» ou «troublant», explique Mathieu-Philippe Perras.

L’exposition rassemble des œuvres d’Alex Côté ainsi que d’une douzaine de collaborateurs utilisant différents médiums artistiques, allant de la sculpture et des œuvres faites de plastique recyclé jusqu’aux performances et à la vidéo, en passant par le body painting.

«Les gens en ressortent touchés, troublés, plus conscients. Ce n’est pas une exposition qui laisse indifférent», soutient M. Perras.

Dates à retenir

Nettoyage des berges à Pointe-aux-Trembles le 21 mai et à Rivière-des-Prairies le 16 septembre

Ateliers artistiques à la Maison de la culture de PAT le 31 mai à 15h et à 18h30, ainsi que le 1er juin à 15h et à 18h30

Exposition WATER.sync à la Maison de la culture de PAT, du 23 juillet au 25 septembre

Pour réserver une place pour le nettoyage des berges de Pointe-aux-Trembles et les ateliers, il suffit de contacter la Maison de la culture au 514 872-2240 sur place. Il sera possible de réserver une place pour le nettoyage du 16 septembre à Rivière-des-Prairies plus tard dans la saison.