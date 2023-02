Des centaines d’élèves musiciens réunis sur scène pendant trois jours

Les 15, 16 et 17 février dernier a eu lieu le Rassemblement des harmonies au Cégep Marie-Victorin.

Ce sont 250 élèves musiciens provenant de 7 écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) qui se sont produits sur scène pendant trois jours de concert au cégep Marie-Victorin, du 15 au 17 février, lors de la 15e édition du Rassemblement des harmonies – On joue ensemble!

Près de 2800 élèves d’écoles primaires ont ainsi pu assister à des concerts de musiques aux genres différents. Cette année, un nouveau concert de clôture s’est d’ailleurs ajouté à la programmation, présenté par l’ensemble jazz du Cégep et des élèves du secondaire.

«Ce projet musical nous tient particulièrement à cœur, a déclaré dans un communiqué le directeur du Cégep, Sylvain Mandeville. On joue ensemble! encourage la persévérance scolaire tout en permettant aux jeunes de partager une passion commune et de s’ouvrir aux possibilités d’études supérieures et de professions en musique.»

Les élèves du secondaire ont pu prendre part à des ateliers offerts par des étudiants en musique du Cégep, et échanger avec eux sur leurs projets de carrière.

Par l’art, nos élèves s’épanouissent tout en acquérant des valeurs primordiales de collaboration et d’engagement. Marjolaine Dupuis, directrice générale du CSSPI

L’Orchestre Métropolitain (OM) s’est aussi impliqué au sein de l’événement en tant qu’ambassadeur. Trois musiciens de l’OM ont notamment accompagné plusieurs élèves du secondaire lors d’un concert présenté le 16 février.