Plus de 30 000$ pour le développement de l’agriculture urbaine à RDP-PAT

Les élus de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ont accordé, lors de la séance du conseil du 4 avril, un financement de 33 000$ à des organisations pour la réalisation de projets en lien avec l’agriculture urbaine. Six projets bénéficieront de cette aide financière et d’un accompagnement de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.

C’est en janvier que l’arrondissement avait annoncé qu’il continuerait de susciter un intérêt pour le développement de l’agriculture urbaine sur son territoire, en lançant un appel à projets pour l’année 2023.

Selon la conseillère et membre du comité de sélection Virginie Journeau, les six projets retenus cette année devraient durer dans le temps, et sensibiliser les jeunes à la provenance des aliments, aux pratiques durables, et à l’importance des circuits courts.

Voici les six projets qui seront financés par l’Arrondissement en 2023:

Les récoltes de Félix : porté par l’école primaire Félix-Leclerc, le projet s’inscrit dans une démarche de création de classes vertes et d’éducation à l’écologie.

Semons un jardin, récoltons l'action collective : porté par les Habitations Mainbourg, le projet prévoit un jardin en bacs surélevés ainsi que des aménagements comestibles dans la cour des résidences du complexe.

Jardin Sahaka : porté par le Collectif Super Boat People, le projet consiste à mettre en place un jardin collectif sur le terrain vacant à proximité de la Pagode Thammikaram, afin de produire des légumes et des fines herbes asiatiques.

Installation de bacs à légumes à l'Azur : porté par le CPE Picasso, le projet consiste à réaménager des espaces extérieurs présentement inaccessibles en ajoutant de nouveaux bacs de culture.

Les jardins d'AgriLab : porté par l'école secondaire La Passerelle, le projet prévoit l'ajout de 16 bacs de cultures surélevés ainsi que l'achat de matériel dans le cadre des formations en horticulture.

Mon jardin: porté par le Foyer de groupe J-Octave Roussin, le projet consiste à réaménager la cour d'une résidence pour jeunes, en y ajoutant des aménagements comestibles, notamment des bacs de plantation en bois.

Les propositions reçues par l’Arrondissement démontrent «l’enthousiasme réel de notre population envers l’agriculture et l’autonomie alimentaire dans un contexte de transition écologique», a indiqué quant à elle la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois.

Depuis son lancement en 2022, l’appel à projets a soutenu la réalisation de 10 projets en agriculture urbaine.