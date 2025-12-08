La Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles ouvert aux artistes visuels

La Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles invite les artistes amateurs et semi-professionnels du quartier à participer à une résidence de création en arts visuels.

Ce projet, qui débutera en février 2026, offre un espace collectif pour les artistes pratiquant l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, la photographie, le collage ou le dessin.

Les participants se réuniront toutes les deux semaines durant l’hiver et le printemps pour pratiquer leur art et échanger leurs connaissances. Un thème commun guidera la résidence, et des ateliers exploratoires viendront enrichir les rencontres. Cette initiative vise à encourager l’implication citoyenne à travers les arts visuels.

Inscription et détails pratiques

Les artistes intéressés doivent s’inscrire avant le 30 janvier 2026. Aucune présentation de dossier n’est requise, rendant l’expérience accessible à tous. Une rencontre d’information est prévue le jeudi 5 février 2026 à 13 h à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles. Les places étant limitées, il est conseillé de s’inscrire rapidement.

La résidence se conclura à l’automne 2026 par une exposition collective des œuvres créées. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, les intéressés peuvent contacter la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles.

