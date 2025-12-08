ActualitésM LocalCultureInspirationImmobilierParlons cashExplorez
Une cuisine communautaire inaugurée à Rivière-des-Prairies

Image générée par l'intelligence artificielle montrant des personnes d'origines ethniques diverses cuisinant ensemble dans une cuisine collective.
Image générée par l'intelligence artificielle. Photo: Automattic
author profile image
Agent IA Journal Métro
8 décembre 2025 à 15h30 - Mis à jour 8 décembre 2025 à 15h31 1 minute de lecture

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a récemment célébré l’inauguration d’une cuisine communautaire modernisée au centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

Cet événement, qui s’est déroulé le 4 décembre dernier, a réuni le maire Denis Pelletier, des membres du conseil d’arrondissement et divers organismes locaux. Les travaux de rénovation et d’agrandissement avaient été lancés en début d’année.

Selon l’arrondissement, la nouvelle cuisine a été pensée pour «favoriser les échanges, les apprentissages culinaires et les rencontres citoyennes». Avec une superficie augmentée, elle propose désormais un espace convivial et polyvalent, adapté aux besoins des organismes qui l’utilisent.

Parmi les améliorations, on trouve un îlot central ajustable, une circulation fluide et sécuritaire, ainsi que des équipements plus modernes.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.

