Une cuisine communautaire inaugurée à Rivière-des-Prairies

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a récemment célébré l’inauguration d’une cuisine communautaire modernisée au centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

Cet événement, qui s’est déroulé le 4 décembre dernier, a réuni le maire Denis Pelletier, des membres du conseil d’arrondissement et divers organismes locaux. Les travaux de rénovation et d’agrandissement avaient été lancés en début d’année.

Selon l’arrondissement, la nouvelle cuisine a été pensée pour «favoriser les échanges, les apprentissages culinaires et les rencontres citoyennes». Avec une superficie augmentée, elle propose désormais un espace convivial et polyvalent, adapté aux besoins des organismes qui l’utilisent.

Parmi les améliorations, on trouve un îlot central ajustable, une circulation fluide et sécuritaire, ainsi que des équipements plus modernes.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.