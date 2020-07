Vers un corridor piéton et cyclable sur le boulevard Gouin

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles va de l’avant avec plusieurs mesures pour concrétiser le Projet poussette sur le boulevard Gouin dans le secteur de Rivière-des-Prairies au mois d’août.

Lors du conseil d’arrondissement du 7 juillet, les élus ont entériné l’implantation d’un sens unique vers l’est sur le tronçon allant de l’entrée du parc Ernest Rouleau jusqu’à la 87e Avenue, une mesure nécessaire pour permettre l’aménagement d’une piste cyclable et d’un corridor piéton de près de 8 kilomètres.

La limite de vitesse sera également réduite de 40 à 30 km/h pour assurer un meilleur partage de la route sur ce tronçon.

Six panneaux d’arrêt seront aussi aménagés, de même que deux passages piétons pour assurer la sécurité sur cet axe routier qui sera davantage fréquenté par les piétons et les cyclistes.

La mise en place d’un sens unique vers l’est entraînera la modification des parcours des autobus de la Société de transport de Montréal qui passent par le boulevard Gouin en direction ouest.

Les lignes école 44, 48 et 49, la ligne 81, ainsi que les Navettes Or 252 et 257 sont touchées par des modifications de parcours.

Les travaux de marquage des pistes cyclables et l’installation de la signalisation se feront en août et seront d’une durée de deux semaines. Les travaux de pavage de la chaussée ont quant à eux déjà commencé entre la 58e avenue et la limite ouest de l’arrondissement.