Gouin-Est sera aménagé pour des déplacements actifs

Pour permettre des déplacements à pied ou à vélo tout en évitant la propagation du nouveau coronavirus cet été, la Ville de Montréal a ciblé le boulevard Gouin-Est pour en faire un circuit de « voies actives sécuritaires ». Ce tronçon rejoint actuellement les arrondissements de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord et Ahuntsic.

À Rivière-des-Prairies et Montréal Nord, des aménagements permettront d’accéder aux berges de la rivière ainsi qu’à plusieurs parcs locaux comme René-Masson ou encore aux commerces du boulevard Langelier.

« Le circuit des voies actives sécuritaires permettra de reconfigurer des rues et de redonner aux piétons et aux cyclistes une partie de l’espace public afin que la population profite d’un accès sécuritaire aux parcs, aux berges, aux écoles, aux services essentiels et aux commerces », souligne Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme, de la mobilité et de l’Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Les premiers aménagements temporaires dans les quartiers, voués à « libérer de l’espace pour le respect de la distanciation physique », selon la mairesse de la Ville de Montréal, seront installés dès le mois de juin. Ils représentent également une manière de désenclaver Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

RDP-PAT accélère sa mise en chantier

Pour répondre aux besoins de déplacements actifs des citoyens à pied ou à vélo, le projet Poussette, qui doit reconfigurer une partie du boulevard Gouin-Est, devrait être accéléré « dans les prochaines semaines », précise Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.

Des travaux de pavage seront réalisés entre la limite ouest de Rivière-des-Prairies, jusqu’à la 58e avenue, soit environ 5km. Ce chantier permettra de s’arrimer au tronçon Est repavé l’année dernière.

Un total de 327 km de nouvelles voies piétonnes et cyclables sera créé au courant de l’été dans plusieurs secteurs de l’agglomération. À cela s’ajoutent plus de 900 km de voies existantes dédiées aux piétons et aux cyclistes sur toute l’île de Montréal.