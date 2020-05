Plusieurs axes «réaménagés» pour les piétons et les cyclistes à Montréal

Pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes cet été, la Ville de Montréal met sur pied un nouveau réseau de «voies actives sécuritaires» totalisant plus de 200 kilomètres, qui se déploiera dans plusieurs arrondissements. L’avenue du Mont-Royal et la rue de La Concorde seront notamment piétonisées, alors que plusieurs espaces de stationnement seront supprimés sur des axes locaux.

«C’est l’un des plans les plus impressionnants au monde», a affirmé vendredi la mairesse Valérie Plante. Elle dit avoir réalisé l’urgence d’agir lors d’une randonnée à vélo. «C’était vide de voitures, alors que les cyclistes et les piétons s’entassaient sur un espace restreint. Je me suis dis qu’on ne pouvait pas passer l’été comme ça», illustre la chef de Projet Montréal.

«Revoir la ville»

Une première phase des travaux commencera début juin. Elle priorisera le réaménagement des axes «majeurs», soit Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis, Christophe-Colomb, Rachel et Gouin.

«En plein cœur du Plateau, on considère une piétonnisation complète de l’avenue du Mont-Royal. On va développer des modèles pour permettre la livraison et la circulation des bus sur des voies alternatives.» -Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif.

La Ville prévoit aussi piétonniser la rue De La Commune, dans Ville-Marie. Rappelons que la rue Wellington, à Verdun, l’a déjà été. Selon M. Caldwell, qui prévoit piétonniser d’autres axes, la diminution «drastique» de la circulation automobile et des camions appelait à un nouveau cadre. «Il y aura un impact sur la circulation automobile sur certain axes, mais au global, on n’entrevoit pas d’enjeux. On va avoir une planification d’axes parallèles pour assurer la fluidité des véhicules», promet-il.

«Les voies de circulation seront maintenues, mais réduites. On ne peut pas agrandir une rue. Il faut rééquilibrer le partage de la route», illustre Valérie Plante, admettant que des voies de stationnement seront supprimées sur plusieurs axes. La Ville estime toutefois qu’elle pourra compenser ces pertes par des espaces tarifés sur les rues environnantes.

Plusieurs arrondissements ciblés

Une seconde phase de travaux, prévue «plus tard cet été», s’attaquera ensuite aux artères locales. Un corridor cycliste sera ainsi érigé sur le boulevard Saint-Joseph, à Lachine. Dans le Sud-Ouest, la rue Notre-Dame subira une «profonde transformation» avec l’ajout d’un corridor de mobilité active.

«On est l’épicentre au Canada. Pour moi, ça demande des mesures musclées. Ne rien faire serait tout à fait inacceptable.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

La rue Villeray n’est pas en reste. Près du parc Jarry, une nouvelle piste est-ouest y sera aménagée. S’inspirant d’un concept catalan, l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie va aussi revoir l’aménagement de son territoire afin de créer des «superblocs» visant à favoriser la circulation des piétons et des cyclistes.

Tout le secteur du Vieux-Montréal subira aussi des transformations importantes. Les rues seront pour la plupart partagées pour mettre en valeur le caractère historique. Ce nouveau plan d’aménagement temporaire sera en vigueur jusqu’à la fin de l’été, voire le début de l’automne. Il favorisera notamment le commerce de proximité et l’achat local, affirment les autorités municipales.

À cela s’ajoute les infrastructures «déjà prévues», soit les 55km du Réseau express vélo (REV) et les 70 km d’axes cyclables dans le réseau local. «En tout, on aura 327 km de nouvelles voies cyclables et piétonnes cet été. C’est du jamais vu», dit la mairesse.