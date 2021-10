La troisième édition du Festithéâtre créole bat son plein

La Compagnie Théâtre créole organise la 3e édition du Festithéâtre créole, dont la programmation hybride offre des événements en salle dans l’est de Montréal, ainsi qu’en ligne. Au programme, des causeries, de l’humour, du conte, des chants, de la poésie, et bien sûr du théâtre, seront à l’affiche jusqu’au 31 octobre afin de célébrer les différentes cultures et langues créoles.

L’équipe de la Compagnie Théâtre Créole, en partenariat avec une multitude d’entreprises et d’organismes, mettra en avant plusieurs artistes et activités pour tous lors de ces festivités.

«Le festival tentera de satisfaire un large public, allant des grands-parents jusqu’à la marmaille de tous âges, grâce à la diversité des spectacles, conférences, et ateliers», indique Jean Emmanuel Pierre, porte-parole du festival Cultures et langues créoles.

Évènements à venir

Le festival offre une soirée de discussions le 25 octobre, qui se déroule en ligne et porte sur le thème de la transmission de la langue maternelle. S’en suivra une deuxième causerie, cette fois-ci offerte à la fois en ligne et à la salle d’activités de Saint-Léonard, le 26 octobre à 18h. Lors de cette soirée, la question de la santé de la langue créole dans le milieu du théâtre sera abordée, et une vente signature clôturera la soirée.

Une seconde vente signature aura lieu le lendemain au centre communautaire de Rivière-des-Prairies, après une conférence portant sur la poésie créole dans le patrimoine musical des Antilles françaises à 19h.

La soirée du 28 octobre sera placée sous le signe du théâtre et de la poésie, avec la pièce Lakou qui sera jouée à 17h. À 19h, l’événement «Je dis à la maison» invitera les amateurs de poésie à partager des extraits de poèmes créoles. Ces deux événements se tiendront à la salle Custeau du Gesù, situé au 1200 rue de Bleury.

Trois activités seront présentées le 30 octobre. Deux contes écrits par Djennie Laguerre seront présentés respectivement au public à la bibliothèque de Saint-Michel à 10h30, et au pavillon du parc Ladauversière à Saint-Léonard.

La traditionnelle soirée acoustique «Voyage», avec l’artiste Amos Coulanges, aura lieu quant à elle à 19h au Conservatoire de musique et d’art dramatique, situé au 4750 avenue Henri-Julien.

Cette édition du Festithéâtre créole se clôturera le 31 octobre avec la pièce Circulez. Un rendez-vous programmé à 19h à l’amphithéâtre du Gesù.

Réservation à l’avance

En raison de la situation sanitaire, le nombre de places est limité pour certains événements. Il est possible de réserver des places avant le jour de l’événement et d’acheter des billets à l’adresse: compagnietheatrecreole.ca. La présentation du passeport vaccinal, le port du masque et la distanciation physique seront exigés. Certaines activités ouvertes à toutes et tous seront diffusées sur la page Facebook FestiThéâtre Créole.