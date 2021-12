750 familles reçoivent l’aide alimentaire de Noël : «Du jamais vu» à RDP

La distribution des paniers alimentaires de Noël a commencé ce mercredi au nouveau chalet Armand-Bombardier de Rivière-des-Prairies. Les fêtes de 2021 marqueront un triste record : celui du plus grand nombre de paniers livrés aux familles les plus démunies du quartier.

«C’est du jamais vu à Rivière-des-Prairies», s’exclame Yanick Galan, directrice du Centre de promotion communautaire Le Phare et responsable de la distribution des paniers alimentaires.

Cette année, près de 750 familles recevront une aide alimentaire afin de pouvoir passer des Fêtes dignes de ce nom.

«Ce sont 550 familles qui vont être servies et 125 paniers livrés, ajoute la directrice, qui précise qu’une quinzaine de paniers «d’urgence» sont également disponibles.

Mères monoparentales, retraités, aînés, etc.; ils étaient une vingtaine à attendre dans le froid l’ouverture des portes. Chaque famille inscrite a reçu quatre sacs de denrées alimentaires.

L’ensemble des paniers «garnis» pour chacune d’entre elles vaut entre 150 et 300$. Les paniers sont divisés en plusieurs catégories : petite, moyenne et grande famille.

Pour les accueillir en cette première journée, une cinquantaine de bénévoles et employés de centres communautaires se sont mobilisés.

Lorena, qui siège au Comité des parents du Phare depuis 7 ans, se dit interpellée par la forte demande cette année. Elle se rappelle que les années précédentes, environ 200 familles recevaient leur panier.

La distribution ne se déroule plus sur une seule journée, comme c’était le cas les années précédentes, mais bien sur deux journées et demie, en raison de la demande en nette augmentation.

Cette année, Yanick Galan a par ailleurs compté plus d’une centaine de «grandes familles» – six enfants et plus – parmi les bénéficiaires, ce qui est «exceptionnel», commente-t-elle.

Voir les sourires sur le visage des familles qui reçoivent leurs paniers de Noël me satisfait plus que tout Yanick Galan, directrice du Centre de promotion communautaire Le Phare et responsable de la distribution des paniers alimentaires

Une demande hétéroclite

Les sourires peuvent se lire sur les visages des familles venues chercher leur panier.

Loubna Belkbir est heureuse de voir qu’elle a reçu, en plus de ses paniers, des cadeaux pour ses enfants. «C’est un très beau geste pour nos enfants», dit-elle, alors que son fils soufflera sa dixième bougie le 24 décembre.

Liliane fait quant à elle appel à ce service pour la première fois. Ses revenus de retraite ont de nouveau diminué, dit-elle. Cette aide alimentaire lui permettra d’avoir un beau repas des Fêtes en famille, en petit comité, «après une année difficile», partage la mère de famille.

Sandra Serpas reçoit depuis peu l’aide sociale à la suite d’une perte d’emploi. Elle se réjouit de pouvoir recevoir ses dix petits-enfants à Noël grâce à cette aide alimentaire si précieuse à ses yeux.