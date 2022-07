La saison culturelle de RDP-PAT

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles propose une foule d’activités pour que ses citoyens profitent pleinement de l’été. En voici quelques-unes.

Les bons amis

Les jeunes de 2 à 10 ans pourront découvrir le processus créatif derrière quelques-uns des livres de Marianne Dubuc grâce à cette charmante exposition au décor coloré. Les participants déambuleront dans un parcours enchanteur qui développera leur goût de la lecture et de l’écriture. Cet événement est gratuit.

Où: Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Quand: jusqu’au 17 juillet

Les bons amis est une incursion dans l’imagination de l’auteure et illustratrice Marianne Dubuc. Photo: Marianne Dubuc

Rencontrez les personnages qui ont marqué l’histoire du Vieux-Moulin

Chaque fin de semaine, un personnage costumé s’attelle à vous faire découvrir les richesses patrimoniales du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles par une projection multimédia unique à même les pierres du moulin. En plus de l’animation gratuite, un parcours de 2,5 km a été élaboré pour en savoir un peu plus sur l’histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Où: parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles

Quand: les samedis et dimanches jusqu’au 4 septembre, de 12h à 17h

Jusqu’en septembre, divers personnages défileront devant le Vieux-Moulin et feront partager leur histoire à propos de ce lieu patrimonial. Photo: Ville de Montréal

Bon Débarras invite Boogat et Raccoon pour une soirée déjantée

Un énorme party à la sauce latino-hip-hop-trad-rap s’annonce au parc Armand-Bombardier. Le trio folk traditionnel Bon Débarras et ses invités, Boogat et Raccoon, ont prévu de faire danser les grands et petits au son du meilleur des différentes cultures musicales. L’événement est gratuit.

Où: parc Armand-Bombardier

Quand: 15 juillet, de 19h à 20h

Croisière patrimoniale à travers l’histoire

Cette croisière éducative est une occasion de voguer pendant deux heures sur le fleuve Saint-Laurent tout en laissant des passionnés d’histoire vous faire découvrir la richesse patrimoniale du quartier de Pointe-aux-Trembles. Les billets d’une valeur de 20 $ sont disponibles ici ou en personne à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles ou à la Maison Pierre-Chartrand.

Où: quai de la Maison Antoine-Beaudry

Quand: 11, 13 et 26 juillet, 3 et 16 août ainsi que 24 septembre

Des illusionnistes au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne

Les enfants comme les adultes seront envoûtés lors de ce spectacle gratuit de magie, de musique et de jeu clownesque. Au programme: prouesses d’illusionnisme (apparitions, lévitation, télépathie) et femme-orchestre aux instruments inusités.

Où: parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne

Quand: 16 juillet, de 19h à 20h

Ciné-rive présente Souterrain

Assistez à la représentation gratuite en plein air du long métrage québécois Souterrain, écrit et réalisé par Sophie Dupuis. Maxime, jeune valdorien, travaille dans une mine d’or. Un jour, une explosion éclate sous terre. Maxime est déterminé à ramener chacun de ses collègues vivants à la surface.

Où: parc Marcel-Léger

Quand: 22 juillet, 21h

Le film Souterrain est l’un des films qui seront projetés en plein air dans l’arrondissement. Photo: Christian Leduc Axia Films

Ciné-rive présente Le Club Vinland

Campé dans un collège de garçons en 1949, ce film relate l’histoire d’un frère aux méthodes d’enseignement peu conventionnelles qui entraîne ses élèves dans une quête visant à prouver l’établissement d’une colonie viking sur la côte du Saint-Laurent. Ce film de Benoit Pilon est présenté gratuitement.

Où: parc Marcel-Léger

Quand: 30 juillet, 21h

La Buvette du Quai

Tout l’été, il sera possible de se désaltérer sur la plage urbaine de la Buvette du Quai, un café-bar offrant un choix varié de cafés spécialisés, bières en fût, vins au verre et mocktails, dont de nombreux produits locaux.

Où: parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles

Quand: jusqu’au 17 septembre

Jeu d’énigmes sur la mythologie grecque et romaine

Le Club de lecture d’été TD 2022 met au défi les enfants de sept ans et plus de s’introduire au monde de la mythologie grecque et romaine, puis de tester leurs connaissances par l’entremise d’énigmes et d’un casse-tête en accès libre à la bibliothèque de quartier.

Où: bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Quand: jusqu’au 21 août

Apprenez à récolter les semences des plantes

Grâce à cet atelier présenté par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, la récolte de semences de plantes n’aura plus de secret pour les participants, qui pourront apporter leur propre plante ou bénéficier des exemples disponibles sur place. Pour participer, il faut remplir le formulaire d’inscription disponible ici. L’accès est gratuit.

Où: bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Quand: 13 août, de 10h30 à 11h

Bougez tout l’été grâce à la Zone active

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles invite les citoyens à profiter de l’été grâce à la Zone active, qui regroupe une panoplie d’activités gratuites convenant à tous les types de sportifs et qui sont offertes dans 15 parcs et lieux extérieurs. Calendrier complet disponible sur le site Web de la Ville de Montréal.

Où: 15 parcs et lieux extérieurs; consulter le site Web de la Ville de Montréal pour tous les détails

Quand: jusqu’au 2 septembre

Les Jardins dépliés de Pierre Fauteux

Les photographies et l’installation extérieure de Pierre Fauteux offrent un regard abstrait et nouveau sur des paysages, en s’attardant particulièrement à leurs formes et leurs surfaces. Pierre Fauteux expose le parallèle entre la nature aux profondeurs complexes et quelques surfaces architecturales simples. L’exposition est présentée gratuitement.

Où: Maison Pierre-Chartrand

Quand: jusqu’au 21 août

Œuvres présentées à l’exposition Jardins dépliés de Pierre Fauteux. Photo: Pierre Fauteux

Shakespeare au parc Saint-Joseph

Le Théâtre Répercussion présente, en anglais, All Shall be Well, une représentation originale et inspirante de Shakespeare. Ce spectacle multidisciplinaire offre une œuvre savamment constituée de scènes, extraits et pièces de Shakespeare ainsi que des chansons, des sonnets et des paroles contemporaines. La pièce de théâtre est présentée gratuitement.

Où: parc Saint-Joseph

Quand: 17 juillet, de 19h à 20h45

Croisières sur la rivière des Prairies

Embarquez à bord d’un bateau électrique pour une aventure parsemée d’anecdotes du passé de Rivière-des-Prairies et de secrets concernant la faune et la flore de ce magnifique cours d’eau. Les billets, d’une valeur de 10 $, sont disponibles ici ou en personne à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles ou à la Maison Pierre-Chartrand.

Où: quai du parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne

Quand: 21 et 28 juillet, ainsi que 4 et 7 août

Le Théâtre de La Roulotte présente Le Nez

Le plus vieux théâtre pour enfants au Québec, La Roulotte, jouera gratuitement et en plein air le spectacle Le Nez. Monsieur Pierre, un professeur, se réveille un matin sans son nez. Celui-ci étant introuvable, Monsieur Pierre se lance dans une quête effrénée à travers la ville afin de le retrouver. Il recevra l’aide d’Anna, une jeune fille espiègle.

Où: parc Marcel-Léger

Quand: 12 juillet, de 19h à 20h

La pièce Le Nez se promènera dans plusieurs parcs de Montréal durant l’été. Photo: Charles-Etienne Brochu

Dégustation et projection du documentaire Demain

En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, la Maison Pierre-Chartrand organise une soirée découverte ouverte à tous de produits écologiques et végétariens en plus de la projection du documentaire Demain. Ce film aborde les crises écologiques, économiques et sociales que traverse le monde entier par la présentation de solutions, d’une histoire qui fait du bien.

Où: Maison Pierre-Chartrand

Quand: 24 juillet, de 20h à 23h30

Encanto: La fantastique famille Madrigal

En collaboration avec la Maison de la famille Cœur à Rivière, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies a ressemblé tous les éléments nécessaires pour une soirée cinéma en famille réussie: activités ludiques, popcorn et soirée étoilée. Encanto: la fantastique famille Madrigal raconte l’histoire de Mirabel, la seule enfant ordinaire d’une famille extraordinaire, qui tentera de sauver sa ville d’une terrible menace.

Où: bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Quand: 29 juillet, de 18h30 et 23h30

Les jeudis échos-aventures: pollinisateurs et hôtels à insectes

En collaboration avec L’Éco de la Pointe-aux-Prairies, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies organise une activité pour permettre aux enfants de 7 à 12 ans d’explorer le concept de la pollinisation et de comprendre comment les animaux et les plantes se sont adaptés pour répondre aux besoins de survie et de reproduction. La participation à cette activité est gratuite. Un formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de la Ville de Montréal.

Où: bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Quand: 14 juillet, de 14h à 15h