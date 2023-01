L’agriculture urbaine continue de susciter l’intérêt à RDP-PAT

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a dressé son bilan d’actions réalisées en agriculture urbaine l’année dernière, et annonce de nouveaux projets en ce sens pour 2023.

Des initiatives locales d’agriculture urbaine avaient notamment été réalisées durant l’année, comme l’exploitation de la serre du jardin communautaire Pierre-Lacroix, qui a permis la production de plus de 1600 plants de légumes et fruits différents.

Des événements avaient aussi été organisés pour susciter l’intérêt des résidents de l’arrondissement, comme le retour de l’événement horticole Cultivons le plaisir, mettant en avant le concept de jardins collectifs.

L’agriculture urbaine fait de plus en plus partie de nos aménagements et de nos réflexions pour développer notre territoire.

Virginie Journeau, présidente du comité de la transition écologique et conseillère de Pointe-aux-Trembles