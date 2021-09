Plus de 8000 adresses rejoignent la collecte des résidus alimentaires

La collecte de résidus alimentaires dessert désormais plus de 8000 nouvelles adresses de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Les immeubles concernés sont ceux de neuf logements et plus, les institutions, commerces et industries du district du Vieux-Rosemont.

Un plus grand secteur concerné

La collecte dessert désormais toutes les adresses du boulevard Saint-Laurent. La collecte des résidus alimentaires vient ainsi remplacer celle des déchets du lundi.

L’ensemble des logements, industries, commerces et institutions situé entre le boulevard Rosemont, le boulevard Pie-IX, la rue Sherbrooke, la voie ferrée et la rue D’Iberville bénéficient de cette nouvelle collecte.

Il est possible de vérifier l’éligibilité de son adresse en consultant Info-collecte.

Des nouveaux réflexes simples à adopter

Chaque citoyen concerné bénéficie d’un bac de comptoir distribué par la Ville. Il lui sera possible de vider son bac régulièrement dans un bac collectif.

À noter que les matières acceptées sont les aliments crus, cuits ou avariés; le papier et carton souillé (boîte de nourriture, mouchoirs, vaisselle en carton …).

Une contribution pour l’environnement

La collecte des résidus alimentaires permet la fabrication de compost utilisé par la ville. Elle permet aussi de réduire significativement l’émission des gaz à effet de serre.

De plus, cette collecte permet de revaloriser et transformer plus de la moitié des déchets normalement présents dans les ordures ménagères, soit près de 275 000 tonnes de matières enfouies par année.

La Ville de Montréal rappelle néanmoins qu’il est interdit de déposer des résidus alimentaires dans les ordures ménagères sous peine d’une contravention.

Comment éviter les mauvaises odeurs?

Il existe toutefois différentes façons pour éviter que son bac de comptoir devienne nauséabond:

Utiliser des baluchons de papier journaux ou sacs de papier dans son bac.

Laver régulièrement avec du savon biodégradable ou au vinaigre blanc avec de l’eau chaude.

Vider régulièrement le bac de comptoir dans le bac collectif.

Garder le bac loin de la chaleur.