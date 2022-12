Julien Lacroix tente un nouveau retour sur scène 

L’humoriste Julien Lacroix invite son public à assister à la présentation d’un balado «questions-réponses» dans un local de Rosemont, près du métro Préfontaine.

Les détenteur.ice.s de billets de l’événement Q&A humour et confessions annulé en juillet après que Julien Lacroix eut reçu des «menaces sérieuses visant entre autres des membres de [sa] famille» ont été invité.e.s par infolettre à une représentation en décembre, une information que l’humoriste aurait aimé garder secrète.

«Je tenais à te remercier d’avoir acheté des billets en juillet 2022 et à m’excuser sincèrement d’avoir dû annuler vu les circonstances hors de mon contrôle, peut-on lire dans l’infolettre dont Métro a obtenu une copie. Si tu reçois ce message, c’est que tu es cordialement invité à ma 2e tentative de Q&A humour et confessions. Je souhaite faire la représentation dans le secret le plus total, je t’invite donc à rester très discret.»

L’annonce de ces représentations prévues les 20 et 21 décembre a d’abord été ébruitée par le Journal de Montréal plus tôt aujourd’hui.

L’humoriste Julien Lacroix n’est pas remonté sur scène depuis qu’il a fait l’objet d’allégations d’agressions sexuelles et d’inconduite sexuelle en juillet 2020 dans une enquête du Devoir où neuf femmes le dénonçaient. Une histoire qui est revenue à l’avant-plan récemment lorsque certaines de ces femmes ont dit aux journalistes Isabelle Hachey de La Presse et Marie-Ève Tremblay du 98,5 FM regretter d’avoir dénoncé l’humoriste.

Selon la page de l’événement, le lieu précis de ces représentations sera communiqué 24 heures à l’avance aux détenteur.ice.s de billets.

MISE À JOUR – Une précédente version de ce texte indiquait que le spectacle de Julien Lacroix se déroulerait dans Hochelaga. Il a eu lieu en fait dans Rosemont, une rue au-dessus d’Hochelaga.