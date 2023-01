Championnats nationaux de taekwondo: des athlètes de Rosemont se démarquent

Deux athlètes de l’École des Champions Olympiques, située dans le quartier de Rosemont, ont participé aux championnats nationaux canadiens de taekwondo qui se sont tenus à Toronto du 4 au 7 janvier.

Amine Guernaoui a décroché la médaille de bronze parmi les participants juniors bantams pesant entre 48 et 51 kilogrammes. Il s’agissait de sa première participation à cette compétition.

Nizar Es Sabbar a de son côté flirté avec le podium en arrivant quatrième au classement dans la catégorie senior bantam des athlètes pesant entre 58 et 63 kilogrammes, n’étant parvenu à empocher qu’une victoire sur deux affrontements. Son dernier combat lui a été fatal, se terminant avec seulement un point d’écart.

Le taekwondo est un art martial et un sport de combat d’origine coréenne. Sur une aire de combat de 8 m2, deux athlètes tentent d’accumuler le plus de points possible en frappant leur adversaire au corps ou à la tête par différents types de coup de poing ou de pied. Cette lutte se tient en trois rondes, généralement d’une durée de deux minutes.