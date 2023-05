Stationnement: les propriétaires de gros véhicules paieront plus cher à Rosemont

Le prix d’une vignette de stationnement ira jusqu’à doubler à Rosemont-La-Petite-Patrie (RLPP) pour les résidents propriétaires de véhicules lourds, comme des VUS, des camions légers et des pick-up.

Comme ces véhicules requièrent beaucoup d’espace de stationnement, ils font «perdre» jusqu’à 10 000 places sur rue à l’arrondissement. C’est dans l’optique d’assurer un partage plus équitable de l’espace public que l’administration de Rosemont justifie cette hausse du prix des vignettes. L’objectif à terme, est « l’adoption de modes de transport actifs et la réduction de la dépendance à l’automobile », explique le maire de RLPP, François Limoges, par communiqué.

Pour l’instant, et jusqu’à la mise en place du changement tarifaire ce 1er juillet, les vignettes ont un coût différent selon le cylindré, et non selon le poids.

En quelques années, le prix des vignettes rosemontoises a explosé. En 2014, le prix d’une vignette se situait entre 29$ et 87$. Ce sera désormais au minimum 115$ et au maximum 205$.

Un nouveau tarif modulé et adapté

Le tarif de stationnement des véhicules électriques, fixé à 82$, sera augmenté d’un coup. Pour ce type de véhicule pèsant moins de 1 549 kg, la vignette passe à 115$. Si la voiture électrique pèse entre 1550kg et 1699kg, ce sera 145$, entre 1700kg et 1849kg, le tarif croit à 175$. Au-dessus de 1850kg, le coût sera désormais de 205$. Pour les véhicules électriques lourds, le prix va donc plus que doubler.

Du côté des véhicules à essence, les voitures sous-compactes et berlines légères bénéficieront d’une légère baisse du prix de la vignette. En effet, les propriétaires de voitures à essence paient aujourd’hui entre 120$ et 159$, selon leur cylindrée. Désormais, le coût sera de 115$ pour les véhicules de moins de 1249kg. Pour les voitures entre 1249kg et 1424kg, le prix de la vignette passe à 145$, puis entre 1425kg et 1599kg, il faudra débourser 175$. Le prix le plus important, 205$, sera destiné à toutes les voitures de plus de 1600kg.

Un véhicule utilitaire sport pèse en moyenne 2100kg, ce qui signifie que les propriétaires de ce type de véhicule seront fortement impactés par cette mesure. Une proportion de 40% des Montréalais propriétaires de véhicules possèderait d’ailleurs un camion léger.

Ces mesures ne concerneront ni les personnes à faibles revenus, qui bénéficieront désormais d’un tarif unique à 115$, ni les personnes à mobilité réduite, dont le tarif unique diminue de 120$ à 115$.

Une mesure aux nombreux avantages

« Grâce à ce changement de tarification, nous espérons encourager celles et ceux qui n’ont d’autre choix que d’utiliser un véhicule dans leurs déplacements à opter pour des formats plus petits, ou mieux, pour l’autopartage », déclare François Limoges. Il s’agit d’un premier pas vers la prise en compte des coûts sociaux et environnementaux dans la tarification, se félicite le Maire.

« L’arrondissement prend les moyens à sa disposition pour que la tarification du stationnement corresponde davantage à l’espace occupé par les véhicules sur le domaine public » se réjouit-on du côté de l’organisme environnemental Équiterre.

Les VUS sont considérés davantage polluants, y compris en version électrique, leurs batteries étant plus lourdes. Les camions légers occupent une part importante de l’espace public, qui peut faire perdre jusqu’à 25% de la capacité de stationnement sur rue. De plus, les VUS et pick-up sont considérablement plus dangereux pour les piétons et les cyclistes en cas de collision.