Rosemont: une place prévue pour les 375 ans de Montréal a pris huit ans de retard

Une place verdie qui dispose d’un étang en plein milieu de Rosemont-La-Petite-Patrie et qui devait voir le jour en 2017 pour le 375e anniversaire de Montréal, devrait être complétée en 2025.

Loin d’être un espace vert et bleu, la place Boyer est pour l’instant un stationnement désaffecté et gris, mais agrémenté de mobiliers urbains. Cette place a été victime d’un bras de fer politique entre Projet Montréal et Équipe Denis Coderre, devenu Ensemble Montréal depuis, a révélé le Journal de Montréal en début de semaine.

La place était prévue pour le 375e anniversaire de Montréal en 2017, mais l’administration Coderre avait freiné le projet en 2016 par peur d’enlever des stationnements alors que le quartier traversait une importante phase de travaux, entre autres la reconstruction de la Plaza Saint-Hubert. Le projet avait été relancé en 2018, mais apparemment sans succès.

En 2016, l’annulation du projet avait suscité l’indignation du conseiller municipal, François Limoges, qui se déclarait appuyé par les citoyens sur ce projet pour lequel ils avaient été consultés. Aujourd’hui devenu maire de l’arrondissement, M. Limoges a réussi à remettre le réaménagement de la place Boyer à l’ordre du jour.

En 2020, une place avait été créée, mais par l’installation de mobiliers urbains temporaires. Ni travaux ni aménagements permanents ne faisaient alors partie du projet, comme il était prévu à l’origine. Cette place y est toujours, sous la même forme. En 2021, le projet d’en faire une place permanente aménagée a été inscrit au Programme décennal d’immobilisation de RLPP 2022-2031, qui y dédie alors 2,5M$. Aucun échéancier n’était donné.

Le Journal de Montréal a appris que les travaux commenceront à l’automne 2024 et devraient être terminés en 2025, soit à temps pour le 383e anniversaire de Montréal. Le coût est passé à 3,1M$. Preuve, s’il en faut une, que 383 ans après l’établissement de Ville-Marie, la métropole du Québec est encore en construction, et avec toujours un petit peu de retard. Après tout, Rome, non plus, ne s’est pas faite en un jour.