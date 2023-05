Voici à quoi ressemble le loyer moyen dans Rosemont–La Petite-Patrie

D’un arrondissement à l’autre, le coût moyen pour un appartement en location varie. Alors, à quoi ressemble un logement au loyer moyen à louer dans Rosemont–La Petite-Patrie? Métro a épluché les annonces pour vous en donner un aperçu!

Loyer moyen estimé: 1332 $*

Ce qu’on trouve pour ce prix: La plupart des logements à ce prix sont des 3 ½. Pour trouver des appartements plus grands au même prix, il faut chercher du côté du Vieux-Rosemont, mais ils ne sont pas nombreux. Ce 3 ½ situé tout près du Cinéma Beaubien, refait à neuf et équipé de tous les électros, est un bon exemple de ce qui est présentement disponible à ce prix. Voir l’annonce.

*Pour estimer le loyer moyen de chaque arrondissement, Métro s’est basé sur les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et sur les projections du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Les données n’étaient pas disponibles pour les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Lachine.