Trois citoyens de Rosemont reconnus pour leurs accomplissements

Trois citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie ont été célébrés et remerciés lors de la séance du conseil d’arrondissement du 5 juin, dans le cadre du programme de reconnaissance citoyenne de l’Arrondissement. Angélique Marguerite Berthe Diène, Léa Philippe et Mario Fortin ont reçu un certificat de reconnaissance et ont ainsi pu signer le livre d’or de l’arrondissement.

L’entrepreneure sociale Angélique Marguerite Berthe Diène est arrivée au Canada en 2013, après avoir vécu au Sénégal, en France et au Nicaragua. Elle dirige aujourd’hui plusieurs organisations, dont l’organisme à but non lucratif R Magazine, qui fait la promotion des arts méconnus, et l’entreprise Vilicatio, une entreprise-conseil dans le milieu agricole. Mme Berthe Diène fait aussi partie du Conseil des Montréalaises et du Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs de la Sûreté du Québec.

L’artiste de rue et entrepreneure culturelle Léa Philippe est spécialisée en jeu clownesque. Habitante de Rosemont-La Petite-Patrie depuis 2017, elle a créé le Festival des arts de ruelle (FAR) peu de temps après son arrivée, en constatant le potentiel artistique des ruelles de son quartier. Depuis, le FAR existe dans neuf arrondissements de Montréal et même de l’autre côté de l’océan, par son modèle hybride de diffusion.

Président-directeur général du Cinéma Beaubien pendant plus de 20 ans, Mario Fortin est une figure connue de l’arrondissement. Né dans le quartier de Rosemont, il a par la suite mis à profit son expérience du 7e art au Cinéma du Parc et au Cinéma du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Aujourd’hui, M. Fortin est consultant dans le milieu de la distribution des films en salle et assure la direction générale de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec.

Le Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie est ouvert à tous les candidats, quel que soit leur âge, statut ou domaine d’activité. «J’encourage les Rosepatriennes et Rosepatriens à soumettre la candidature de personnes qui font la différence dans la vie de notre arrondissement. Nous voulons les connaître pour les reconnaître», a déclaré le maire d’arrondissement, François Limoges, en fin de cérémonie.

Les informations sur les critères d’admissibilité liés au programme sont disponibles ici.