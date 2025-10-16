Projet Montréal veut faciliter les ruelles vertes dans Rosemont-La Petite-Patrie

L’équipe de Projet Montréal dans Rosemont-La Petite-Patrie souhaite assouplir les règles d’aménagement pour les ruelles vertes. Une initiative qui vise à encourager la création de nouveaux espaces végétalisés grâce à la mobilisation citoyenne.

Rosemont-La Petite-Patrie compte actuellement 140 ruelles vertes, selon le parti. L’arrondissement a aussi planté 8500 arbres et déminéralisé plus de 2400 m² depuis 2021. Dans le cadre des élections municipales, Projet Montréal souhaite aller plus loin pour «renforcer la résilience climatique et la beauté urbaine» de l’arrondissement.

Une démarche simplifiée pour les citoyens

Dans le cadre d’un nouveau mandat de Projet Montréal, les groupes de voisins pourraient plus facilement initier des projets de ruelles vertes grâce à une refonte des critères d’admissibilité. Des outils de participation citoyenne inclusifs et transparents seraient aussi mis en place.

Les citoyens pourront ainsi décider des usages collectifs et de l’ambiance souhaitée pour ces espaces. De plus, des initiatives locales seront soutenues pour créer davantage d’espaces de jeux libres pour les enfants.

Chaque ruelle verte est une promesse de fraîcheur, d’adaptation aux changements climatiques et et de liens sociaux favorisant l’entraide. Les ruelles sont de merveilleux lieux de rencontres intergénérationnelles, favorisant une ville à hauteur d’enfants et une cohabitation harmonieuse. En simplifiant les démarches et en mobilisant les voisin·e·s, nous transformons nos quartiers avec et pour celles et ceux qui les habitent François Limoges, maire sortant et candidat à la mairie de Rosemont–La Petite-Patrie.

Selon Projet Montréal, ce virage s’appuie sur un «bilan solide» en matière de verdissement. Depuis 2021, 25 nouvelles ruelles vertes ont été créées, 768 saillies de trottoir ont été verdies, et 85 200 végétaux ont été distribués à plus de 5000 citoyens.

En 2022, un Plan directeur de biodiversité a également été adopté.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.