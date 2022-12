Saint-Laurent: l’année 2022 vue par Alan DeSousa

Pour Alain DeSousa, l’année 2022 a été caractérisée par un nombre impressionnant de réalisations de la part de l’Arrondissement de Saint-Laurent ainsi que par la qualité des prix de reconnaissance obtenus, notamment le Grand prix du Design pour le TOD Bois-Franc et le prix du Champion du bâtiment durable au Canada remporté par le maire d’arrondissement lui-même.

Alan DeSousa connaît Saint-Laurent par cœur. Il y siège comme élu municipal depuis 32 ans. À l’arrivée des fusions municipales en 2001, il devenait maire de l’arrondissement et au début de l’année 2022, il entreprenait son sixième mandat à sa tête, soit une 21e année consécutive à titre de premier magistrat.

«Je commence mes nouveaux mandats avec autant d’engouement et de feu sacré qu’à mes débuts, explique-t-il en entrevue avec Métro. J’ai cependant aujourd’hui l’avantage de bien connaître la réalité du terrain et de poursuivre le travail amorcé lors des années antérieures. On sème toujours pour l’avenir, et l’année 2022 a été une bonne récolte», soutient-il.

De nouvelles recrues

À l’été 2021, peu avant le début de la campagne électorale, Alan de Sousa apprenait que deux vétérans de la politique de Saint-Laurent ne se représentaient pas pour des raisons personnelles, soit Michèle D. Biron, qui a siégé pendant 39 ans, et Francesco Miele, élu durant 11 ans.

«Nous avons donc accueilli deux nouvelles recrues qui amènent une nouvelle expertise. Annie Gagnier possède une bonne expérience en architecture et elle est la mère de trois adolescents, ce qui ajoute de la crédibilité lorsqu’elle parle des besoins des familles. Pour sa part, Vana Nazarian est également une mère de famille, mais avec trois jeunes enfants. Elle parle au moins cinq langues et elle possédait déjà une expérience à titre d’attachée politique avec des élus», explique Alan DeSousa.

L’année 2022 a été l’occasion pour nos deux nouvelles élues de pénétrer dans la piscine et de se mettre la taille dans l’eau. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

Aréna Raymond-Bourque

Parmi les réalisations de l’année 2022 qui rendent le maire de Saint-Laurent particulièrement heureux, il souligne immédiatement la réouverture de l’aréna Raymond-Bourque, le 3 septembre.

«Nous avons souligné cette réouverture devant 1200 participants, en présence du légendaire joueur de hockey qui a donné son nom au bâtiment en 1990. Les championnes olympiques de hockey féminin Daneille Sauvageau et Kim Saint-Pierre étaient également présentes», se remémore Alan DeSousa.

Les travaux de l’aréna ont été réalisés de septembre 2019 jusqu’à la reprise des activités, en septembre 2022. L’investissement s’est élevé à 28,8 M$, dont 65,23% versé par le Service des grands parcs de la Ville de Montréal et 34,77% par l’Arrondissement de Saint-Laurent. Le ministère de l’Éducation a pour sa part investi 7,5 M$.

En résumé, le projet se caractérise par ses 40% d’économies d’énergie, dont deux surfaceuses électriques qui n’émettent aucun gaz à effet de serre et un système de réfrigération qui utilise six fois moins d’ammoniac.

L’aréna vise une certification LEED argent et est maintenant plus accessible et inclusif. Il compte des places réservées au centre des deux patinoires pour les personnes avec fauteuils roulants et un nouvel ascenseur.

Corridor de biodiversité

Saint-Laurent a reçu cette année le prix d’excellence décerné à son corridor de biodiversité par l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC), dans la catégorie Planification et analyse. Il s’agit du second prix national remporté par ce projet, après celui obtenu en février 2020 en design urbain et remis conjointement par l’Institut royal d’architecture du Canada, l’Institut canadien des urbanistes et l’Association des architectes paysagistes du Canada.

«L’objectif du corridor de biodiversité consiste à reconnecter notre population à la nature afin de mieux nous adapter aux changements climatiques, explique le maire. Le corridor de biodiversité, véritable infrastructure verte, bleue et sociale, permettra aux Laurentiens de se déplacer et de se divertir tout en cohabitant avec la nature, dans un contexte urbain pourtant très asphalté au départ. C’est aussi un prix qui s’inscrit dans notre tradition d’architecture innovante et écologique, avec de très nombreux bâtiments laurentiens certifiés LEED telle la bibliothèque du Boisé, seule bibliothèque certifiée LEED Platine au Canada.»

Rappelons que le corridor de biodiversité est un projet ambitieux qui engage Saint-Laurent sur plus de 20 ans. Ainsi, à terme, le corridor s’étendra sur un territoire d’environ 450 hectares, passant par des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. «La vision novatrice de ce projet a été élaborée dans le cadre d’un plan directeur d’aménagement présenté le 22 mai 2019. Il a déjà attiré l’attention de spécialistes internationaux lors de sa présentation en Chine en novembre 2019, à la 5e édition de la Biennale de design de Wuhan», précise Alan DeSousa.

Le corridor reliera les noyaux de biodiversité déjà existants à Saint-Laurent, tels que le boisé du parc Marcel-Laurin, le boisé Cavendish–Raymond-Lasnier–Beaulac–Poirier, les parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de-Saraguay, ainsi que le ruisseau Brook. Il permettra de restaurer leur connectivité à l’aide d’aménagements favorisant le déplacement de la flore, de la faune et, bien sûr, des humains.

«La première phase autour des Ateliers municipaux de l’arrondissement, au croisement des boulevards Cavendish et Poirier, devrait être inaugurée prochainement», mentionne Alan DeSousa.

Certification LEED

Le LEED (

Saint-Laurent compte déjà 70 projets certifiés LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, un système d’évaluation reconnu dans 142 pays comme la marque internationale d’excellence pour les bâtiments durables – sur son territoire couvrant 242 bâtiments, dont la bibliothèque du Boisé (certifiée LEED Platine en 2015) et le Complexe sportif (certifié LEED Or en mai 2017), le tout représentant plus de 530 000 m2 de superficie de plancher.

Dans le secteur résidentiel, ces projets représentent 1541 unités d’habitations certifiées, tandis que 2300 autres unités sont déjà en cours de certification.

«Saint-Laurent est certainement l’arrondissement montréalais où il se construit le plus d’habitations écologiques au Québec, affirme Alan DeSousa. Nous avons effectué un virage vert il y a presque 20 ans, prenant le pari de lutter contre les changements climatiques. Tout projet de construction, qu’il soit municipal, institutionnel, industriel, commercial ou résidentiel, doit s’inscrire dans une vision de développement durable, qui privilégie l’obtention de la certification LEED.»

Coopérative d’habitation laurentienne

Le nombre de permis a augmenté de 3,93% en 2022 dans l’arrondissement de Saint-Laurent. En date du 30 novembre, la valeur des permis accordés était même de 347,6 M$ comparativement à 233,9M$ pour la même période en 2021, soit une augmentation de 48,6%. «Ce qui est remarquable et surtout, qui témoigne de l’effervescence de l’économie actuelle, c’est que cette hausse se reflète dans toutes les catégories, surtout dans le secteur commercial (+118,45 %) et l’industriel (+82,6%) et, dans une moindre mesure, dans le secteur résidentiel (+10,96%)», relate Alan DeSousa.

Après une année complexe liée à la pandémie mondiale, l’année 2022 est marquée par une belle reprise malgré un contexte économique difficile. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

La phase 3 du Projet Vita, dans l’aire TOD station Bois-Franc, et le Curtiss, à l’intersection des boulevards Marcel-Laurin et Henri-Bourassa, comptent dans les principaux projets. Mais parmi la vingtaine de ceux en cours, il y en a un que le maire tient à souligner, soit la Coopérative d’habitation laurentienne. Située dans le cœur du TOD Bois-Franc, il s’agit d’un immeuble de huit étages comptant 169 logements sociaux et abordables destinés à des familles et à des personnes seules à faible revenu.

Il y aura 50 appartements de trois, quatre et cinq chambres et nous visons une certification LEED Or. Les immeubles de qualité ne sont pas juste réservés aux riches. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

Collecte de matières organiques

«L’arrondissement de Saint-Laurent est unique à Montréal, poursuit Alan DeSousa. Nous sommes le seul arrondissement qui effectue la collecte des déchets réguliers une fois toutes les deux semaines.»

En 2022, 195 immeubles comprenant 2344 unités d’habitation bénéficient de la collecte des matières organiques pour les immeubles de neuf logements et plus. À ce nombre, il faut ajouter 87 immeubles industriels ou commerciaux et une douzaine d’écoles.

À l’automne 2023, promet Alan DeSousa, la collecte des matières organiques se fera dans 139 immeubles résidentiels pour les immeubles de 21 à 60 logements. «Cela ne représente rien de moins que 5659 unités d’habitation», se félicite-t-il.

Réduire la dépendance à l’auto

En 2022, conjointement avec la Ville de Montréal, 3,6 M$ ont par ailleurs été investis pour assurer la sécurité et la convivialité des déplacements à Saint-Laurent.

De juin à octobre, des mesures d’apaisement comme des saillies de trottoir, des dos d’âne et des intersections surélevées ont été implantées. «Nous avons également mis en place des balises flexibles pour réduire la vitesse sur plusieurs rues», précise Alan DeSousa.

Une attention particulière a été accordée aux écoliers. «Nous avons notamment mis trois rues à sens unique pour améliorer la sécurité, soit les rues Blégnier, de Londres et Stevens. De plus, des campagnes de sensibilisation et plusieurs dizaines de panneaux de signalisation ont été ajoutés», ajoute le maire.

L’ajout de bandes cyclables, l’électrification de deux stations BIXI et l’implantation de cinq stations supplémentaires comme mesure de mitigation aux travaux du REM font également partie de la liste des réalisations énumérée par M. DeSousa.

Plus encore

Quand vient le temps de parler de son arrondissement, Alan DeSousa peut parler des heures et des heures! Il invite donc les lecteurs plus curieux à consulter les documents suivants pour en apprendre plus sur les réalisations de Saint-Laurent: le Plan stratégique 2022-2025 et le Plan d’urgence climatique 2021-2030.