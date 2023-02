Une nouvelle chaire de recherche sur l’innovation en éducation

Un partenariat entre l’Université de Québec en Outaouais (UQO) et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) permettra la création d’une chaire de recherche sur l’innovation et les pratiques d’excellence en éducation.

«Cette entité scientifique à caractère pragmatique sera dédiée à l’étude et à la promotion des pratiques pédagogiques probantes en éducation», peut-on lire dans un communiqué du CSSMB.

La chaire de recherche sera sous la responsabilité du professeur agrégé en psychopédagogie Jérôme St-Armand, issu du département des sciences de l’éducation à l’UQO.

Cette chaire est l’occasion de réaffirmer l’importance de la recherche et des données probantes dans les stratégies d’enseignement et d’intervention, de même qu’en gestion scolaire. Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB

Les recherches seront construites autour de différents axes: l’analyse des contextes et des pratiques en éducation; l’évaluation des effets de ces contextes sur le fonctionnement et l’apprentissage des élèves; et l’implantation, l’utilisation et l’amélioration de pratiques fondées sur des données issues de la recherche.

Les recherches réalisées par la chaire seront à portée régionale, nationale et internationale et s’étendront sur une durée de cinq ans.