La 30e édition de La Course Saint-Laurent a eu lieu le 16 avril dernier.

Plus d’un millier de coureurs pour la 30e édition de la Course Saint-Laurent

La traditionnelle Course Saint-Laurent, qui a eu lieu dans le quartier de Bois-Franc et les secteurs industriels de l’arrondissement, a rassemblé un total de 1170 coureurs de tout âge, le 16 avril.

Les coureurs ont pris part aux différents parcours sans dénivelés de 1, 2, 5 et 10 km sous un ciel ensoleillé. Sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme, la course était organisée par le Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect et a reposé sur la participation de 50 bénévoles laurentiens.

Au Défi scolaire, l’école primaire Murielle-Dumont a terminé en première position et l’école primaire Laurentide, en deuxième. Le Défi corporatif a été remporté par le cégep de Saint-Laurent, suivi par le collège Vanier. Aucun record n’a cependant été enregistré durant le parcours.

La Course Saint-Laurent s’inscrit dans le cadre du Circuit endurance, une série de courses proposées à travers le Québec depuis plus de 30 ans.