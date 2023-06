Saint-Laurent révise son règlement sur le stationnement durable

Souhaitant favoriser l’atteinte des objectifs de son Plan d’urgence climatique 2021-2030, l’Arrondissement de Saint-Laurent a mis à jour son règlement sur le stationnement durable, mardi. Cette révision, qui abroge un règlement de 2009 qui fut modifié en 2015, impose des exigences plus strictes quant à la qualité de l’aménagement des aires de stationnement, tout en diminuant le nombre de cases pouvant être aménagées.

Augmenter les espaces végétalisés, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, prévoir l’électrification des transports et réduire les îlots de chaleur urbains, notamment dans les milieux industriels: tels sont les objectifs du Plan d’urgence climatique qui sont ciblés par l’Arrondissement.

«Notre règlement a été reconnu à plusieurs reprises par les experts comme étant avant-gardiste. Avec cette actualisation, nous demeurons à la pointe de l’innovation pour lutter contre les îlots de chaleur urbains dans un contexte de changements climatiques», indique par voie de communiqué le maire d’arrondissement, Alan DeSousa.

La révision du règlement adoptée le 6 juin dernier prévoit que les normes d’aménagement et de verdissement s’appliqueront désormais aux espaces de stationnement de 15 cases et plus, alors qu’elles visaient ceux de 20 cases et plus jusqu’à présent.

Par ailleurs, la quantité d’ombre demandée passe désormais de 40 à 50% et l’indice de réflectance solaire minimal est étendu à de nouvelles surfaces telles que les aires de chargement et de déchargement. De plus, la présence de fosses de plantation adéquates et proportionnelles aux dimensions des arbres, pour leur permettre la meilleure croissance possible, est au menu.

Les commerces et services pourront choisir de végétaliser leur stationnement plutôt que d’aménager le minimum de cases de stationnement requis afin d’offrir une meilleure flexibilité aux entreprises tout en augmentant les superficies «vertes» sur le territoire.

Enfin, un plan de gestion des déplacements est désormais exigé à partir de 50 cases de stationnement au lieu du seuil précédent de 100. Cela permettra à un plus grand nombre d’entreprises de développer des modes de transport alternatifs à l’autosolo et d’accélérer le transfert modal vers les transports actifs et collectifs.

À l’image des normes déjà en vigueur autour des stations de métro, l’exigence va encore plus loin dans les aires TOD aux alentours des cinq stations du Réseau express métropolitain (REM) prévues dans l’arrondissement. Ainsi, une réduction de 40% du nombre de cases de stationnement permises a été introduite. Du stationnement intérieur sera également exigé dans les secteurs industriels et commerciaux des aires TOD, où la majorité des cases se trouvera en sous-sol.

Changements pour le secteur résidentiel

Le stationnement ne sera plus permis en cour arrière pour les résidences unifamiliales, notamment afin de réduire les superficies pavées. En outre, pour favoriser la fluidité du trafic, particulièrement sur les axes de transport en commun, le règlement réserve une ou deux cases de stationnement extérieur aux livraisons pour les habitations multifamiliales et prévoit l’intégration de toutes les autres cases à l’intérieur des bâtiments, incluant les cases pour visiteurs.

Davantage de places pour les vélos

Disant s’appuyer sur les normes de Vélo Québec, l’Arrondissement a décidé d’augmenter les ratios de stationnement pour vélos, notamment de 40% dans les aires TOD. Une nouvelle possibilité d’aménager des abris extérieurs pour les vélos a également été intégrée au nouveau règlement. Pour les industries et les commerces, des aménagements connexes comme des vestiaires ou des casiers seront également requis.

Encourager les véhicules électriques

Le règlement révisé prévoit un pourcentage minimal de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides dans tous les nouveaux projets et les réaménagements de stationnements.

Le ratio variera en fonction de l’usage: pour le résidentiel, 25% des cases réservées aux visiteurs et 10% des cases réservées aux résidents devront être munies de bornes, alors que, pour les entreprises et les commerces, ce ratio prévoit 10% du nombre total de cases devant être munies de bornes pour un stationnement de moins de 100 cases, puis 5% pour l’excédent.

Transition écologique

Rappelons que le Plan d’urgence climatique 2021-2030 adopté en 2021 vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% pour 2030, la protection de la biodiversité et la préparation aux changements climatiques.

La révision du règlement sur le stationnement durable survient par ailleurs au moment où l’Arrondissement de Saint-Laurent entame une vaste révision du stationnement sur rue, notamment pour favoriser les solutions de rechange à l’auto-solo dans le contexte de l’arrivée prochaine du REM. Selon l’Arrondissement, la révision répond également aux objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal de 2020, lequel cible la carboneutralité d’ici 2050.