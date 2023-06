Saint-Laurent protège les arbres et facilite leur plantation

Les arbres et les boisés existants seront mieux protégés dans l’arrondissement Saint-Laurent. Simultanément, la plantation d’arbres sera facilitée, en la rendant obligatoire dans certaines zones, et la biodiversité sera favorisée dans l’aménagement des terrains.

Les Laurentiens propriétaires d’un espace vert privé sont encouragés, avec le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) adopté par l’Arrondissement, à planter plus d’espèces et à ne pas juste y mettre du gazon. Le gazon synthétique n’est, quant à lui, carrément plus permis, à l’exception des aménagements de cours d’écoles et de garderies.

Pour protéger les arbres, Saint-Laurent va limiter les raisons qui permettent de les abattre. L’arrondissement va également exiger que pour chaque nouvel espace de stationnement, cour d’école ou piscine, un arbre soit planté par 200m2.

Les grands projets devront se doter d’un PIIA afin de respecter les meilleures normes en environnement et en développement durable. Les objectifs sont de «conserver voire bonifier le couvert végétal en place et encourager l’utilisation de matériaux écologiques ou la réutilisation de matériaux», explique l’Arrondissement.

«Nous allons non seulement augmenter les espaces végétalisés, mais aussi accroître la biodiversité sur tout le territoire et améliorer la santé des arbres», s’est félicité le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.