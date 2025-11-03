ActualitésM LocalCultureInspirationImmobilierParlons cashExplorez
Alan DeSousa et Ensemble Montréal réélus dans Saint-Laurent

Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et membre d'Ensemble Montréal Photo: Josie Desmarais / Archives Métro
Olivier Robichaud
3 novembre 2025 à 12h15 1 minute de lecture

Sans surprise, Alan DeSousa et l’équipe d’Ensemble Montréal ont été réélus dans l’ensemble des postes disponibles dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Ils rejoignent ainsi leur cheffe Soraya Martinez Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal.

Alan DeSousa dirige l’arrondissement de Saint-Laurent depuis les fusions municipales de 2001, d’abord avec Union Montréal puis Ensemble Montréal. Tous les candidats du parti ont été élus avec plus de 65% des votes, notamment l’ex-chef par intérim Aref Salem.

DistrictÉlu/élue
Maire d’arrondissementAlan DeSousa – Ensemble Montréal
Côte-de-Liesse (conseil de la Ville)Vana Nazarian – Ensemble Montréal
Côte-de-Liesse (conseil d’arrondissement)Jacques Cohen – Ensemble Montréal
Norman-McLaren (conseil de la Ville)Aref Salem – Ensemble Montréal
Norman-McLaren (conseil d’arrondissement)Annie Gagnier – Ensemble Montréal

