Alan DeSousa et Ensemble Montréal réélus dans Saint-Laurent

Sans surprise, Alan DeSousa et l’équipe d’Ensemble Montréal ont été réélus dans l’ensemble des postes disponibles dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Ils rejoignent ainsi leur cheffe Soraya Martinez Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal.

Alan DeSousa dirige l’arrondissement de Saint-Laurent depuis les fusions municipales de 2001, d’abord avec Union Montréal puis Ensemble Montréal. Tous les candidats du parti ont été élus avec plus de 65% des votes, notamment l’ex-chef par intérim Aref Salem.