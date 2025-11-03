Alan DeSousa et Ensemble Montréal réélus dans Saint-Laurent
Sans surprise, Alan DeSousa et l’équipe d’Ensemble Montréal ont été réélus dans l’ensemble des postes disponibles dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Ils rejoignent ainsi leur cheffe Soraya Martinez Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal.
Alan DeSousa dirige l’arrondissement de Saint-Laurent depuis les fusions municipales de 2001, d’abord avec Union Montréal puis Ensemble Montréal. Tous les candidats du parti ont été élus avec plus de 65% des votes, notamment l’ex-chef par intérim Aref Salem.
|District
|Élu/élue
|Maire d’arrondissement
|Alan DeSousa – Ensemble Montréal
|Côte-de-Liesse (conseil de la Ville)
|Vana Nazarian – Ensemble Montréal
|Côte-de-Liesse (conseil d’arrondissement)
|Jacques Cohen – Ensemble Montréal
|Norman-McLaren (conseil de la Ville)
|Aref Salem – Ensemble Montréal
|Norman-McLaren (conseil d’arrondissement)
|Annie Gagnier – Ensemble Montréal