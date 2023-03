Faire fleurir la musique d’orchestre

Seul groupe du genre dans l’est de la métropole, l’Orchestre d’harmonie Leonardo Da Vinci présentera deux concerts ce printemps. L’un sera une soirée «dynamisante et éclatée» et l’autre, un retour en enfance.

Les festivités harmoniques seront lancées le 8 avril au centre Leonardo Da Vinci de l’arrondissement de Saint-Léonard, avec le concert Big band jazz band. L’OHLDV a créé pour l’occasion un big band avec des musiciens de l’orchestre spécialisés en jazz. Le Unity Jazz Band de Laval se joindra également à l’OHLDV pour l’occasion. Ensemble, l’orchestre et le groupe de jazz réinterpréteront des musiques des années 1930, 1940 et 1950. Trois chanteurs prendront aussi part au concert.

Puis, le 7 mai, les familles seront servies avec le concert Dessins animés. Les bandes originales de films du Studio Ghibli, de Disney ou encore de classiques comme Tom & Jerry ou Les Simpson seront interprétés par l’OHLDV.

«Il s’agit des dessins animés de notre enfance; c’est l’occasion d’y replonger», s’enthousiasme Hélène Louis-Seize, de l’OHLDV, qui souhaite réunir pour l’occasion grands-parents, parents et enfants. Et si les oreilles des spectateurs seront comblées, ils pourront aussi s’en mettre plein la vue, des cosplayeurs étant sur place pour des séances photos tandis qu’un artiste exposera, en vernissage, une douzaine d’œuvres inspirées des dessins animés.

Ce sera immersif et participatif, selon Mme Louis-Seize. Avec ce concert, «on s’en va dans notre petit monde, on retombe en enfance sur le divan, avec notre doudou et notre toutou et un petit chocolat chaud», conclut-elle.

Pour ces deux concerts, l’OHLDV pourra compter sur la présence d’un nouveau chef d’orchestre d’expérience, Pierre Thibault. Un grand passionné, selon Hélène Louis-Seize, qui est connu dans le domaine de l’harmonie et des orchestres et qui dirige trois autres orchestres, dont le Unity Jazz Band.