Musées: vague de réjouissance dans le Sud-Ouest

Alors que la situation de la COVID-19 se stabilise depuis quelques semaines, Québec a décidé d’aller de l’avant avec la réouverture des musées et des centres d’arts partout à travers la province.

À lire aussi: Les musées de Montréal préparent activement leur réouverture

Le Musée des Ondes Emile Berliner (MOEB) dans Saint-Henri et l’Arsenal art contemporain dans Griffintown font partie des quelques établissements culturels qui ont rouvert leurs portes dans le Sud-Ouest.

«Parce que le musée n’est pas très grand et que nous n’avons pas licencié de personnel, nous pouvons procéder très rapidement pour des visites en semaine», explique la directrice du MOEB, Anja Borck.

Toutefois, l’ouverture lors des jours de fin de semaine devra attendre. Il faudra que le groupe de bénévoles du MOEB, qui guident les visiteurs, soit à l’aise de s’engager de nouveau afin d’offrir une plus grande plage horaire. La majorité de ceux-ci étant des personnes à haut risque en raison de leur âge.

«Cela peut encore prendre jusqu’à ce que le processus de vaccination ait avancé, ce qui, nous l’espérons, le sera d’ici l’été 2021», précise Mme Borck.

«[Pendant la fermeture], nous en avons profité pour faire quelques rénovations, nettoyer et améliorer la gestion de notre collection. Tout cela contribuera à rendre la collection du Musée des Ondes Emile Berliner plus accessible au public.» – Anja Brock

Les festivités du centenaire de la radiodiffusion au Canada sont toujours en cours. Une exposition permanente La magie des vagues montrant les premiers gramophones, des anciens appareils de musiques, est également présente au Musée des ondes Emile Berliner.

Des mesures ont également été mises en place afin de permettre une visite sécuritaire des lieux.

«Les visiteurs peuvent désinfecter leurs mains et toutes les surfaces qu’ils touchent sont régulièrement désinfectées», explique-t-elle.

Centre d’art

Qui dit réouverture des musées, dit également réouverture des centres d’arts. Le personnel de l’Arsenal art contemporain de Montréal est enthousiaste quant au retour des visiteurs.

«On est vraiment excité et surtout prêt. Ça fait trois fois qu’on ouvre et qu’on ferme. Les mesures sont déjà toutes mises en place», affirme la chef évènements et logistiques de l’établissement, Stéphanie Marleau.

Au programme, le centre d’art présentera notamment une exposition de réalité virtuelle du Centre PHI du Vieux-Montréal. L’activité sera réservée à trois personnes en même temps, qui seront chacune dans une pièce différente.

«C’est plus sécuritaire aller dans un musée qu’aller faire son épicerie. On a un espace de plus de 60 000 pieds carrés. On a du désinfectant et des pastilles au sol», explique Mme Marleau.

Pour sa part, le musée de la Maison Saint-Gabriel dans Pointe-Saint-Charles compte rester fermé à court terme.