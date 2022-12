Horizon: des concerts gratuits dans le Sud-Ouest

Les résidents du Sud-Ouest pourront assister à une foule de concerts et activités culturelles gratuites ce soir, au New City Gas.

Horizon, événement organisé par la Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal, se veut une célébration des commerçants et des résidents qui se sont adaptés pour traverser la pandémie.

À partir de 20h, les citoyens et citoyennes pourront assister à des performances musicales de l’autrice-compositrice-interprète maroco-canadienne La Bronze, du duo électro-pop Milk & Bone et de DJ Karaba, dont les rythmes afro house feront assurément danser la foule.

Plus tôt en soirée, de 17h30 à 20h, des activités de réseautage, des ateliers et des conférences seront organisés pour les professionnels et les entrepreneurs.

Ces derniers pourront ainsi «se rencontrer pour échanger des bonnes pratiques, pour voir comment ils ont réagi [face à la pandémie], comment ils l’ont vécu», explique le directeur général de la SDC Cyrille Bodiot.

Horizon, pour se projeter dans l’après-pandémie

Cyrille Bodiot explique avoir voulu souligner le travail de «toutes les entreprises qui se sont battues, qui ont continué de trouver des solutions pour conserver leurs employés et pour continuer à survivre».

L’événement leur permettra de «souffler un peu, tout en leur permettant de rencontrer des personnes qui vivent la même chose qu’eux», ajoute-t-il.

La chargée de projet de la SDC, Manon Dubreuil, se dit très heureuse, mais tout de même un peu surprise de l’engouement créé par Horizon.

L’événement affiche complet; 500 entrepreneurs assisteront à la première partie d’activités professionnelles, tandis que 1800 billets ont été réservés pour la partie festive.

Notons que la soirée est financée par le ministère du Patrimoine canadien, qui a mis sur pied un fond pour soutenir des activités commémoratives de la pandémie de COVID-19.