Le Sud-Ouest lance son premier budget participatif

L’Arrondissement du Sud-Ouest lance son premier budget participatif du 23 janvier au 19 février, dans le but d’améliorer le milieu et la qualité de vie des habitants de l’arrondissement. Des idées de projets pourront être soumises par la communauté en ligne.

Cette initiative a pour but de favoriser la transition écologique et sociale, inscrite dans le Plan d’action local en transition écologique (PALTÉ) du Sud-Ouest.

«L’Arrondissement confirme son ambition d’accélérer ses efforts en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) et d’adapter le territoire face aux perturbations climatiques», peut-on lire dans un communiqué.

Les thèmes auxquels devront correspondre les idées de projets tournent autour de la nutrition, la cohabitation, les déplacements et la consommation. L’Arrondissement consacre pour cela 200 000$ au budget participatif.

Cet exercice a été mis sur pied afin de permettre aux résidents de déterminer les meilleurs projets pour améliorer leur qualité de vie et rendre le territoire plus vert, résilient et inclusif.

Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest.